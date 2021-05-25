Финансист Русецкий рассказал о главных правилах первых денежных вложений

Москва, 25 мая. Российский рынок последние два-три года начал восстанавливаться после кризисов, которые были ранее. Состоятельные и начинающие инвесторы вкладывают небольшие деньги.

Российские акции на сегодняшний день являются одними из самых дешевых во всем мире и доходных с точки зрения извлекаемых дивидендов. Облигации становятся более консервативным инструментом, который оценивается на 2-3% выше депозитов, считает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий. Эксперт советует приобретать акции быстрорастущих компаний, которые в ближайшем будущем смогут выйти в лидеры, передает «Прайм».

«После любого кризиса начинается восстановительной рост, который приводит к взлету цен на сырье и котировок данных компаний», — считает Русецкий.

Если человек собирается инвестировать небольшую сумму, то стоит обратить внимание на биржевые и открытые фонды.

Недавно стало известно, что пензенские бизнесмены помогут региону привлечь инвестиции. В работе совещательного органа, помимо губернатора и уполномоченного по защите прав предпринимателей, приняли участие наиболее успешные бизнесмены региона и руководители крупнейших пензенских компаний.