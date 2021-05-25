Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 мая 04:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:13
Общество
Онколог Добрецова рассказала о способах выявления меланомы на ранних стадиях
04:05
Шоу-бизнес
Попавший в базу данных «Миротворца» Безруков пожалел своих поклонников на Украине
03:59
Политика
Пушков заявил о политике двойных стандартов США по отношению к России
03:57
Спорт
Пушков допустил гибель спорта из-за скандала с белорусским флагом в Риге
03:56
Армия
Морские испытания атомной подлодки «Князь Олег» могут начаться в июне
03:49
Технологии
Перечислены пять главных проблем смартфонов от Apple
03:48
Политика
Первый день праймериз «Единой России» собрал свыше 1 млн избирателей
03:35
Общество
Финансист Русецкий рассказал о главных правилах первых денежных вложений
03:26
Общество
Манижа рассказала о реальном отношении к ней европейцев на музыкальном конкурсе
03:16
Наука
NASA может запустить систему мониторинга стихийных бедствий в США
03:12
Общество
Власти РФ могут обязать производителя продлить срок службы электроники
03:10
Общество
Инфекционист Вознесенский заявил об отсутствии новых штаммов коронавируса
03:07
Общество
«Не фантастический фильм»: Японцы испугались российскую торпеду «Посейдон»
02:58
Общество
Актриса из «Игры Престолов» рассказала об альтернативной судьбе своего персонажа
02:39
Происшествия
Перегрев рельсов из-за погоды может привести к ЧП в шести регионах России
02:37
Технологии
Перечислены простые способы ускорить работу ноутбука
02:21
Общество
Сборы кинофраншизы «Пила» превысили 1 млрд долларов
02:19
Общество
Польские ученые рассказали о полезных свойствах селена для человека
02:14
Общество
Звезда «Довода» Паттинсон выступит продюсером разных проектов Warner Bros
02:12
Общество
Продукты и бытовую технику назвали нежелательными для покупки с рук
Все новости
25 мая 04:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:13
Общество
Онколог Добрецова рассказала о способах выявления меланомы на ранних стадиях
04:05
Шоу-бизнес
Попавший в базу данных «Миротворца» Безруков пожалел своих поклонников на Украине
03:59
Политика
Пушков заявил о политике двойных стандартов США по отношению к России
03:57
Спорт
Пушков допустил гибель спорта из-за скандала с белорусским флагом в Риге
03:56
Армия
Морские испытания атомной подлодки «Князь Олег» могут начаться в июне
03:49
Технологии
Перечислены пять главных проблем смартфонов от Apple
03:48
Политика
Первый день праймериз «Единой России» собрал свыше 1 млн избирателей
03:35
Общество
Финансист Русецкий рассказал о главных правилах первых денежных вложений
03:26
Общество
Манижа рассказала о реальном отношении к ней европейцев на музыкальном конкурсе
03:16
Наука
NASA может запустить систему мониторинга стихийных бедствий в США
03:12
Общество
Власти РФ могут обязать производителя продлить срок службы электроники
03:10
Общество
Инфекционист Вознесенский заявил об отсутствии новых штаммов коронавируса
03:07
Общество
«Не фантастический фильм»: Японцы испугались российскую торпеду «Посейдон»
02:58
Общество
Актриса из «Игры Престолов» рассказала об альтернативной судьбе своего персонажа
02:39
Происшествия
Перегрев рельсов из-за погоды может привести к ЧП в шести регионах России
02:37
Технологии
Перечислены простые способы ускорить работу ноутбука
02:21
Общество
Сборы кинофраншизы «Пила» превысили 1 млрд долларов
02:19
Общество
Польские ученые рассказали о полезных свойствах селена для человека
02:14
Общество
Звезда «Довода» Паттинсон выступит продюсером разных проектов Warner Bros
02:12
Общество
Продукты и бытовую технику назвали нежелательными для покупки с рук
Все новости

Манижа рассказала о реальном отношении к ней европейцев на музыкальном конкурсе

Общество
Манижа рассказала о реальном отношении к ней европейцев на музыкальном конкурсе
пресс-служба первого канала  /  Максим Ли

Москва, 25 мая. Певица Манижа, которая представляла Россию на конкурсе «Евровидение-2021», заявила об очень теплом приеме иностранцев в Роттердаме.

Как сообщила артистка, европейцы были очень сильно удивлены ее ярким выступлением. Иностранцы заявили, что получившийся перфоманс россиянки значительно отличался от устоявшихся стереотипов о РФ из СМИ и кинокартин.

«Я вам совершенно честно скажу, что на протяжении всего Евровидения, эти две недели, европейцы очень тепло принимали меня», — поделилась певица.

Также, по словам Манижи, ее выступление вызвало большую ответную реакцию. Зрители отмечали, что песня Russian Woman помогала им заниматься тем, чего они действительно желают.

Манижа недавно назвала среди исполнителей Евровидения топ-3 своих фаворита. В их число попали певцы Исландии, Литвы и Швейцарии.

евровидение европа Манижа
Комментировать
Самое популярное
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 109695 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 91596 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 86653 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
Украина 84340 22 мая 2021
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Политика 54396 23 мая 2021
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Все новости / Общество / Манижа рассказала о реальном отношении к ней европейцев на музыкальном конкурсе
Рейтинг@Mail.ru