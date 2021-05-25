Манижа рассказала о реальном отношении к ней европейцев на музыкальном конкурсе

Москва, 25 мая. Певица Манижа, которая представляла Россию на конкурсе «Евровидение-2021», заявила об очень теплом приеме иностранцев в Роттердаме.

Как сообщила артистка, европейцы были очень сильно удивлены ее ярким выступлением. Иностранцы заявили, что получившийся перфоманс россиянки значительно отличался от устоявшихся стереотипов о РФ из СМИ и кинокартин.

«Я вам совершенно честно скажу, что на протяжении всего Евровидения, эти две недели, европейцы очень тепло принимали меня», — поделилась певица.

Также, по словам Манижи, ее выступление вызвало большую ответную реакцию. Зрители отмечали, что песня Russian Woman помогала им заниматься тем, чего они действительно желают.

Манижа недавно назвала среди исполнителей Евровидения топ-3 своих фаворита. В их число попали певцы Исландии, Литвы и Швейцарии.