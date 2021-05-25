NASA может запустить систему мониторинга стихийных бедствий в США

Вашингтон, 25 мая. Новая система NASA позволит мониторить и прогнозировать стихийные бедствия. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Новый набор миссий будет ориентирован на Землю и представит основные данные в рамках усилий, которые связаны со смягчением последствий стихийных бедствий. В их числе: ураганы и лесные пожары, отмечается в заявлении.

Каждый спутник, по данным NASA, будет «уникальным образом разработан». Они дополнят другие спутники, чтобы создать целостное изображение Земли.

Недавно публицист Анатолий Вассерман признал США бессильными в космосе против Китая. По его словам, Вашингтон не сможет повлиять на космическую программу Пекина заявлениями о «нарушении КНР международных стандартов в отношении космического мусора».