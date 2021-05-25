Власти РФ могут обязать производителя продлить срок службы электроники

Москва, 25 мая. Правительство поручило Минпромторгу и Минэкономразвития разработать введение в РФ европейских техрегламентов для производителей электроники с целью увеличения срока службы.

Первоначально подобную инициативу выдвигал глава Минприроды Александр Козлов. Он направлял свои предложения в письме вице-премьеру России Виктории Абрамченко, передает издание «Известия».

Козлов в своих предложениях ссылался на принятые в ЕС новые экодизайны электроники. Они обязывают производителей обеспечить покупателям право на ремонт.

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