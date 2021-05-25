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25 мая 04:24
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04:13
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Онколог Добрецова рассказала о способах выявления меланомы на ранних стадиях
04:05
Шоу-бизнес
Попавший в базу данных «Миротворца» Безруков пожалел своих поклонников на Украине
03:59
Политика
Пушков заявил о политике двойных стандартов США по отношению к России
03:57
Спорт
Пушков допустил гибель спорта из-за скандала с белорусским флагом в Риге
03:56
Армия
Морские испытания атомной подлодки «Князь Олег» могут начаться в июне
03:49
Технологии
Перечислены пять главных проблем смартфонов от Apple
03:48
Политика
Первый день праймериз «Единой России» собрал свыше 1 млн избирателей
03:35
Общество
Финансист Русецкий рассказал о главных правилах первых денежных вложений
03:26
Общество
Манижа рассказала о реальном отношении к ней европейцев на музыкальном конкурсе
03:16
Наука
NASA может запустить систему мониторинга стихийных бедствий в США
03:12
Общество
Власти РФ могут обязать производителя продлить срок службы электроники
03:10
Общество
Инфекционист Вознесенский заявил об отсутствии новых штаммов коронавируса
03:07
Общество
«Не фантастический фильм»: Японцы испугались российскую торпеду «Посейдон»
02:58
Общество
Актриса из «Игры Престолов» рассказала об альтернативной судьбе своего персонажа
02:39
Происшествия
Перегрев рельсов из-за погоды может привести к ЧП в шести регионах России
02:37
Технологии
Перечислены простые способы ускорить работу ноутбука
02:21
Общество
Сборы кинофраншизы «Пила» превысили 1 млрд долларов
02:19
Общество
Польские ученые рассказали о полезных свойствах селена для человека
02:14
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Инфекционист Вознесенский заявил об отсутствии новых штаммов коронавируса

  /   Обновлено: 25 мая 2021 03:24
Общество
Инфекционист Вознесенский заявил об отсутствии новых штаммов коронавируса
pixabay.com

Москва, 25 мая. Новых штаммов коронавируса, провоцирующих более агрессивную форму болезни, пока не обнаружили. Об этом сообщил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Сегодня есть точка зрения, что выявленные мутации коронавируса не угрожают пациентам более тяжелым течением болезни. В 11-й версии временных рекомендаций не отмечено принципиально отличных штаммов от других, передает РИА Новости.

В России выявили свыше 1000 образцов штаммов с известными мутациями коронавируса, а 154 из них требуют дальнейшего изучения. Об этом заявил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин на XIII ежегодном всероссийском конгрессе «Инфекционные болезни в современном мире: текущие и будущие угрозы».

здоровье коронавирус штамм
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