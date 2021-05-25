Инфекционист Вознесенский заявил об отсутствии новых штаммов коронавируса

Москва, 25 мая. Новых штаммов коронавируса, провоцирующих более агрессивную форму болезни, пока не обнаружили. Об этом сообщил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Сегодня есть точка зрения, что выявленные мутации коронавируса не угрожают пациентам более тяжелым течением болезни. В 11-й версии временных рекомендаций не отмечено принципиально отличных штаммов от других, передает РИА Новости.

В России выявили свыше 1000 образцов штаммов с известными мутациями коронавируса, а 154 из них требуют дальнейшего изучения. Об этом заявил директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин на XIII ежегодном всероссийском конгрессе «Инфекционные болезни в современном мире: текущие и будущие угрозы».