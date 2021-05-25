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25 мая 04:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:13
Общество
Онколог Добрецова рассказала о способах выявления меланомы на ранних стадиях
04:05
Шоу-бизнес
Попавший в базу данных «Миротворца» Безруков пожалел своих поклонников на Украине
03:59
Политика
Пушков заявил о политике двойных стандартов США по отношению к России
03:57
Спорт
Пушков допустил гибель спорта из-за скандала с белорусским флагом в Риге
03:56
Армия
Морские испытания атомной подлодки «Князь Олег» могут начаться в июне
03:49
Технологии
Перечислены пять главных проблем смартфонов от Apple
03:48
Политика
Первый день праймериз «Единой России» собрал свыше 1 млн избирателей
03:35
Общество
Финансист Русецкий рассказал о главных правилах первых денежных вложений
03:26
Общество
Манижа рассказала о реальном отношении к ней европейцев на музыкальном конкурсе
03:16
Наука
NASA может запустить систему мониторинга стихийных бедствий в США
03:12
Общество
Власти РФ могут обязать производителя продлить срок службы электроники
03:10
Общество
Инфекционист Вознесенский заявил об отсутствии новых штаммов коронавируса
03:07
Общество
«Не фантастический фильм»: Японцы испугались российскую торпеду «Посейдон»
02:58
Общество
Актриса из «Игры Престолов» рассказала об альтернативной судьбе своего персонажа
02:39
Происшествия
Перегрев рельсов из-за погоды может привести к ЧП в шести регионах России
02:37
Технологии
Перечислены простые способы ускорить работу ноутбука
02:21
Общество
Сборы кинофраншизы «Пила» превысили 1 млрд долларов
02:19
Общество
Польские ученые рассказали о полезных свойствах селена для человека
02:14
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«Не фантастический фильм»: Японцы испугались российскую торпеду «Посейдон»

Общество
«Не фантастический фильм»: Японцы испугались российскую торпеду «Посейдон»
Prt Scr youtube.com  /  Минобороны России

Токио, 25 мая. Российская торпеда «Посейдон» впечатлила японских экспертов. Теперь к ней больше не относятся как к оружию из фантастических фильмов.

Обозреватель газеты Yahoo News Japan рассказал своим читателям, что Россия стремится обеспечить безопасность северных берегов, а также ввести в эксплуатацию важный маршрут из Азии в Европу. В этой связи беспокойство специалистов по оружию и западных чиновников вызывает торпеда «Посейдон» 2М39.

«Эту беспилотную торпеду-невидимку приводит в движение ядерный реактор. По словам российских разработчиков, она может преодолеть подводную систему береговой обороны США», — цитирует японское издание «ИноСМИ».

Торпеды оснастят боеголовками мощностью несколько мегатонн. Благодаря вызванным при ударе радиоактивным волнам большая часть береговой линии, на которую будет нацелена торпеда, станет непригодной для жизни на несколько десятков лет.

Эксперты издания утверждают, что торпеда «Посейдон» «вполне реальна, и она близка к воплощению в жизнь». Компания космических технологий Maxar Technologies предоставила изданию спутниковые фотографии, которые подтверждают строительство военных баз и развертывание вооружений в российском арктическом регионе. На них также видны подземные ангары для хранения «Посейдонов».

На основе снимков эксперты пришли к выводу, что Россия за последние пять лет развила военную инфраструктуру вдоль арктического побережья, являющуюся частью приграничной и береговой обороны. Западные чиновники боятся, что РФ может установить контроль над удаленными регионами Арктики.

Издание напоминает, что в 2018 году президент РФ Владимир Путин пообещал, что противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» и «Посейдон» станут стратегической революцией в постоянно меняющемся мире. Однако на тот момент американские военные чиновники считали данное вооружение нереальным с технической точки зрения. Теперь же ясно, что оно близко к воплощению в жизнь.

В сентябре должно завершиться строительство подлодки «Белгород», спроектированной специально под «Посейдон».

«Реальность этого оружия очевидна. Мы являемся свидетелями того, как сейчас ведутся разработки торпеды. Вероятность испытаний «Посейдона» весьма велика. Они могут привести к серьезному загрязнению окружающей среды. Ядерной боеголовки может и не быть, но я не сомневаюсь в том, что торпеда оснащена ядерным реактором», — подчеркивает специалист по подводным лодкам Манаш Пратим.

После первых испытаний военный эксперт Алексей Леонков в беседе с ФАН объяснил, что «Посейдон» — это беспилотный подводный аппарат практически не ограниченного радиуса действия. Это возможно благодаря наличию на борту ядерной установки. Беспилотник может двигаться на глубине в тысячу метров на скорости, которой не развивают подводные лодки и торпеды. Перехватить этот комплекс, по сути, невозможно: гидролокаторы и подобные им системы на такой глубине работают с трудом. Для систем отслеживания он неуязвим.

япония ядерное оружие торпеда посейдон
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