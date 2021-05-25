Актриса из «Игры Престолов» рассказала об альтернативной судьбе своего персонажа

Лос-Анджелес, 25 мая. Звезда «Игры престолов» Ханна Уэддингэм, исполнившая роль септы Юнеллы, заявила, что судьба ее персонажа в первоначальном сценарии была более трагичной.

По сюжету сериала, королева Серсея приказывает своему телохранителю Горе убить ее. Однако, по словам актрисы, изначально предполагалось, что септу изнасилуют, замучают, а уже потом лишат жизни. Тем не менее в конечном варианте сценаристы решили отказаться от такого развития событий.

Популярный телесериал «Игра престолов» известен своей жестокостью и сюжетными поворотами. В нем также присутствует множество драматических сцен, против которых протестуют даже некоторые фанаты саги.

Недавно в Сети появилась информация, что к выходу готовится приквел «Игры престолов» с названием «Дом драконов». Сериал расскажет историю династии Таргариенов.