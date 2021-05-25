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25 мая 04:24
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новостей
04:13
Общество
Онколог Добрецова рассказала о способах выявления меланомы на ранних стадиях
04:05
Шоу-бизнес
Попавший в базу данных «Миротворца» Безруков пожалел своих поклонников на Украине
03:59
Политика
Пушков заявил о политике двойных стандартов США по отношению к России
03:57
Спорт
Пушков допустил гибель спорта из-за скандала с белорусским флагом в Риге
03:56
Армия
Морские испытания атомной подлодки «Князь Олег» могут начаться в июне
03:49
Технологии
Перечислены пять главных проблем смартфонов от Apple
03:48
Политика
Первый день праймериз «Единой России» собрал свыше 1 млн избирателей
03:35
Общество
Финансист Русецкий рассказал о главных правилах первых денежных вложений
03:26
Общество
Манижа рассказала о реальном отношении к ней европейцев на музыкальном конкурсе
03:16
Наука
NASA может запустить систему мониторинга стихийных бедствий в США
03:12
Общество
Власти РФ могут обязать производителя продлить срок службы электроники
03:10
Общество
Инфекционист Вознесенский заявил об отсутствии новых штаммов коронавируса
03:07
Общество
«Не фантастический фильм»: Японцы испугались российскую торпеду «Посейдон»
02:58
Общество
Актриса из «Игры Престолов» рассказала об альтернативной судьбе своего персонажа
02:39
Происшествия
Перегрев рельсов из-за погоды может привести к ЧП в шести регионах России
02:37
Технологии
Перечислены простые способы ускорить работу ноутбука
02:21
Общество
Сборы кинофраншизы «Пила» превысили 1 млрд долларов
02:19
Общество
Польские ученые рассказали о полезных свойствах селена для человека
02:14
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Актриса из «Игры Престолов» рассказала об альтернативной судьбе своего персонажа

Общество
Актриса из «Игры Престолов» рассказала об альтернативной судьбе своего персонажа
youtube.com  /  Prt Scr

Лос-Анджелес, 25 мая. Звезда «Игры престолов» Ханна Уэддингэм, исполнившая роль септы Юнеллы, заявила, что судьба ее персонажа в первоначальном сценарии была более трагичной.

По сюжету сериала, королева Серсея приказывает своему телохранителю Горе убить ее. Однако, по словам актрисы, изначально предполагалось, что септу изнасилуют, замучают, а уже потом лишат жизни. Тем не менее в конечном варианте сценаристы решили отказаться от такого развития событий.

Популярный телесериал «Игра престолов» известен своей жестокостью и сюжетными поворотами. В нем также присутствует множество драматических сцен, против которых протестуют даже некоторые фанаты саги.

Недавно в Сети появилась информация, что к выходу готовится приквел «Игры престолов» с названием «Дом драконов». Сериал расскажет историю династии Таргариенов.

игра престолов септа юнелла судьба персонажа ханна уэддингэм
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