Перечислены простые способы ускорить работу ноутбука

Москва, 25 мая. Производительность ноутбука, который со временем начал медленно работать, можно восстановить при помощи трех простых шагов.

Первый шаг — проверить ненужные автозагрузки. На работе ноутбука сильно сказываются программы, которые запускаются автоматически, если они не нужны для ежедневного использования. В меню настроек их можно отключить.

Во-вторых, необходимо очистить жесткий диск ноутбука. Носитель устройства может хранить в себе много ненужной информации: временные файлы, кэш и различный «мусор», которые занимают место на диске и замедляют работу компьютера. Об этом в интервью радио Sputnik директор по стратегии и развитию медиа-проектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин.

Третий, последний, шаг — отказ от визуальных эффектов, таких как прозрачность окон. Отключив их, можно не только увеличить скорость работы компьютера, но и улучшить энергосберегающие свойства батареи.

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