Сборы кинофраншизы «Пила» превысили 1 млрд долларов

Лос-Анджелес, 25 мая. Помочь преодолеть отметку совокупных сборов в 1 млрд долларов франшизе «Пила» помог последний фильм серии «Пила: Спираль», пишет Variety.

Фильм Даррена Линна Боусмана за последний уикенд собрал в США еще 4,5 млн долларов и 2,67 млн в зарубежном прокате. Общие сборы киноленты на данный момент составили 22,5 млн.

Издание отмечает, что достижение «Пилы» является весьма серьезным в мире киноиндустрии. Сборы почти каждого фильма серии превышали бюджет в два, а то и в три раза, что не свойственно проектам такого жанра.

Кинокритики довольно холодно отозвались о новой части франшизы. Хоррор получил на портале Metacritic лишь 44 балла из 100 возможных.