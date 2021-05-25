Польские ученые рассказали о полезных свойствах селена для человека

Варшава, 25 мая. Селен помогает человеческому организму во время сильного стресса и переутомляемости. Также данный элемент позволяет сохранять положительный гормональный обмен.

Организм, имея большое количество полезных минералов, значительно лучше защищен от наступления всевозможных болезней. Селен является не только полезным веществом при стрессе, но и профилактическим средством от раковых заболеваний. Главный источник этого элемента — субпродукты и морепродукты. Кроме того, селен содержится в орехах, кукурузе и цветной капусте, рассказали польские ученые.

Ранее ученые рекомендовали людям, у которых есть хроническое заболевание сердца, побольше употреблять в пищу треску. Добавление этой рыбы в рацион помогает в профилактике коронарного атеросклероза, причина развития которого заключается в сужении артерий.