Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 мая 02:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:39
Происшествия
Перегрев рельсов из-за погоды может привести к ЧП в шести регионах России
02:37
Технологии
Перечислены простые способы ускорить работу ноутбука
02:21
Общество
Сборы кинофраншизы «Пила» превысили 1 млрд долларов
02:19
Общество
Польские ученые рассказали о полезных свойствах селена для человека
02:14
Общество
Звезда «Довода» Паттинсон выступит продюсером разных проектов Warner Bros
02:12
Общество
Продукты и бытовую технику назвали нежелательными для покупки с рук
02:09
Общество
«Сбер» понизил ставку по ипотеке до 5,5%
02:07
Шоу-бизнес
Манижа составила личный рейтинг финалистов Евровидения-2021
01:55
Политика
Блинкен заявил Маасу об обеспокоенности США в связи со строительством "СП-2"
01:54
Политика
Боррель подготовит доклад об отношениях между ЕС и РФ к саммиту в июне
01:47
Политика
Саммит Евросоюза ограничил полеты белорусских самолетов над территорией ЕС
01:46
Общество
Кудрин назвал адресную соцпомощь залогом победы над бедностью
01:41
Общество
Глава «Садоводов России» поделился советами по выбору ранних арбузов
01:33
Шоу-бизнес
«Ярчайшая звезда в этой Галактике»: Валерия в космическом образе впечатлила поклонников
01:28
Общество
Спрос на медицинские маски в России упал на 61%
01:28
Общество
Россия возобновляет полеты в пять стран на взаимной основе с 25 мая
01:13
Технологии
Корпорация Intel готова запустить в производство процессоры Meteor Lake
01:11
Общество
Потерявшим работу гражданам РФ назвали условия раннего выхода на пенсию
01:09
Происшествия
Москвич открыл стрельбу из пневматики из-за шумной компании во дворе
01:04
Общество
Жириновский выступил за психиатрическое обследование владельцев собак
Все новости
25 мая 02:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
02:39
Происшествия
Перегрев рельсов из-за погоды может привести к ЧП в шести регионах России
02:37
Технологии
Перечислены простые способы ускорить работу ноутбука
02:21
Общество
Сборы кинофраншизы «Пила» превысили 1 млрд долларов
02:19
Общество
Польские ученые рассказали о полезных свойствах селена для человека
02:14
Общество
Звезда «Довода» Паттинсон выступит продюсером разных проектов Warner Bros
02:12
Общество
Продукты и бытовую технику назвали нежелательными для покупки с рук
02:09
Общество
«Сбер» понизил ставку по ипотеке до 5,5%
02:07
Шоу-бизнес
Манижа составила личный рейтинг финалистов Евровидения-2021
01:55
Политика
Блинкен заявил Маасу об обеспокоенности США в связи со строительством "СП-2"
01:54
Политика
Боррель подготовит доклад об отношениях между ЕС и РФ к саммиту в июне
01:47
Политика
Саммит Евросоюза ограничил полеты белорусских самолетов над территорией ЕС
01:46
Общество
Кудрин назвал адресную соцпомощь залогом победы над бедностью
01:41
Общество
Глава «Садоводов России» поделился советами по выбору ранних арбузов
01:33
Шоу-бизнес
«Ярчайшая звезда в этой Галактике»: Валерия в космическом образе впечатлила поклонников
01:28
Общество
Спрос на медицинские маски в России упал на 61%
01:28
Общество
Россия возобновляет полеты в пять стран на взаимной основе с 25 мая
01:13
Технологии
Корпорация Intel готова запустить в производство процессоры Meteor Lake
01:11
Общество
Потерявшим работу гражданам РФ назвали условия раннего выхода на пенсию
01:09
Происшествия
Москвич открыл стрельбу из пневматики из-за шумной компании во дворе
01:04
Общество
Жириновский выступил за психиатрическое обследование владельцев собак
Все новости

Польские ученые рассказали о полезных свойствах селена для человека

Общество
Польские ученые рассказали о полезных свойствах селена для человека
pixabay.com

Варшава, 25 мая. Селен помогает человеческому организму во время сильного стресса и переутомляемости. Также данный элемент позволяет сохранять положительный гормональный обмен.

Организм, имея большое количество полезных минералов, значительно лучше защищен от наступления всевозможных болезней. Селен является не только полезным веществом при стрессе, но и профилактическим средством от раковых заболеваний. Главный источник этого элемента — субпродукты и морепродукты. Кроме того, селен содержится в орехах, кукурузе и цветной капусте, рассказали польские ученые.

Ранее ученые рекомендовали людям, у которых есть хроническое заболевание сердца, побольше употреблять в пищу треску. Добавление этой рыбы в рацион помогает в профилактике коронарного атеросклероза, причина развития которого заключается в сужении артерий.

польша растение селена
Комментировать
Самое популярное
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 109695 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
Политика 91596 24 мая 2021
Марков убежден, что самолет с основателем Nexta был посажен по приказу Лукашенко
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 86653 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
Украина 84340 22 мая 2021
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Политика 54396 23 мая 2021
Политолог Мартынов назвал последствия задержания экс-редактора Nexta для Минска
Все новости / Общество / Польские ученые рассказали о полезных свойствах селена для человека
Рейтинг@Mail.ru