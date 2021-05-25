Звезда «Довода» Паттинсон выступит продюсером разных проектов Warner Bros

Лос-Анджелес, 25 мая. Британский актер Роберт Паттинсон заключил сделку со студией Warner Bros. и HBO. В рамках контракта он станет продюсером некоторых проектов.

Звезда «Довода» будет сотрудничать с самой студией и всеми ее подразделениями, включая Warner Bros. Pictures, New Line Cinema. Паттинсон займется поиском талантов и интересных проектов. Бизнес-партнерам он начнет предлагать идеи.

«Мне нравилось работать со студией на протяжении многих лет, и я очень уважаю их преданность делу, их готовность рисковать и их желание творчески расширять границы», — отметил киноактер.

Роберт Паттинсон 13 мая отпраздновал 35-летие. Свою известность он приобрел благодаря небольшой роли в четвертой части фильма о Гарри Поттере. Но наибольшую славу ему принесла роль вампира Эдварда Каллена в саге «Сумерки».