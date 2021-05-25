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02:39
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Перегрев рельсов из-за погоды может привести к ЧП в шести регионах России
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Перечислены простые способы ускорить работу ноутбука
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Сборы кинофраншизы «Пила» превысили 1 млрд долларов
02:19
Общество
Польские ученые рассказали о полезных свойствах селена для человека
02:14
Общество
Звезда «Довода» Паттинсон выступит продюсером разных проектов Warner Bros
02:12
Общество
Продукты и бытовую технику назвали нежелательными для покупки с рук
02:09
Общество
«Сбер» понизил ставку по ипотеке до 5,5%
02:07
Шоу-бизнес
Манижа составила личный рейтинг финалистов Евровидения-2021
01:55
Политика
Блинкен заявил Маасу об обеспокоенности США в связи со строительством "СП-2"
01:54
Политика
Боррель подготовит доклад об отношениях между ЕС и РФ к саммиту в июне
01:47
Политика
Саммит Евросоюза ограничил полеты белорусских самолетов над территорией ЕС
01:46
Общество
Кудрин назвал адресную соцпомощь залогом победы над бедностью
01:41
Общество
Глава «Садоводов России» поделился советами по выбору ранних арбузов
01:33
Шоу-бизнес
«Ярчайшая звезда в этой Галактике»: Валерия в космическом образе впечатлила поклонников
01:28
Общество
Спрос на медицинские маски в России упал на 61%
01:28
Общество
Россия возобновляет полеты в пять стран на взаимной основе с 25 мая
01:13
Технологии
Корпорация Intel готова запустить в производство процессоры Meteor Lake
01:11
Общество
Потерявшим работу гражданам РФ назвали условия раннего выхода на пенсию
01:09
Происшествия
Москвич открыл стрельбу из пневматики из-за шумной компании во дворе
01:04
Общество
Жириновский выступил за психиатрическое обследование владельцев собак
Все новости

Продукты и бытовую технику назвали нежелательными для покупки с рук

Общество
Продукты и бытовую технику назвали нежелательными для покупки с рук
ФБА «Экономика сегодня»  /  Екатерина Иванова

Москва, 25 мая. Осторожно следует относиться к приобретению на вторичном рынке продуктов питания и бытовой техники. Об этом рассказал заместитель главы Роскачества Александр Борисов.

Покупать продукты питания собственного производства, которые продают не в торговом помещении, не рекомендуется. Быть уверенным в качестве и безопасности таких продуктов нельзя. Об этом агентству «Прайм» рассказал заместитель руководителя Роскачества, эксперт по защите прав потребителей Александр Борисов.

Кроме того, специалист предостерег от покупки брендовой одежды бывшей в употреблении, а также мелкой и бытовой техники. В таких случаях вероятность того, что продавец обманет, слишком велика.

Ранее эксперты Роскачества рассказали, какими напитками нужно утолять жару в летнее время. По словам специалистов, чистая бутилированная вода и минералка подходят лучше всего.

роскачество продукты техника покупка
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