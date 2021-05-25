Продукты и бытовую технику назвали нежелательными для покупки с рук

Москва, 25 мая. Осторожно следует относиться к приобретению на вторичном рынке продуктов питания и бытовой техники. Об этом рассказал заместитель главы Роскачества Александр Борисов.

Покупать продукты питания собственного производства, которые продают не в торговом помещении, не рекомендуется. Быть уверенным в качестве и безопасности таких продуктов нельзя. Об этом агентству «Прайм» рассказал заместитель руководителя Роскачества, эксперт по защите прав потребителей Александр Борисов.

Кроме того, специалист предостерег от покупки брендовой одежды бывшей в употреблении, а также мелкой и бытовой техники. В таких случаях вероятность того, что продавец обманет, слишком велика.

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