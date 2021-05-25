«Сбер» понизил ставку по ипотеке до 5,5%

Москва, 25 мая. Сбербанк с 25 мая снизил до 5,55% годовых ставку по программе льготной ипотеки на новостройки при первоначальном взносе от 20%. Об этом сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Ставка для заемщиков, которые выполняют эти условия, понизилась на 0,2 процента. Базовая минимальная ставка по льготной ипотеке остается на уровне 6,05%, указывается в сообщении.

Сбербанк подчеркнул, что около 90% ипотечных займов, которые выдаются с государственной поддержкой, оформляют в электронном виде. Стандартная ставка по ипотеке с господдержкой начинается от 6,05% годовых. Кроме того, действуют дополнительные льготные условия — по программе субсидирования от застройщика ставка в банке составляет от 0,1% годовых.

Ранее многодетным семьям предоставили возможность оформить в России льготную ипотеку на строительство дома. Новые льготные условия обеспечил Сбербанк.