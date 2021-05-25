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02:39
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Политика
Боррель подготовит доклад об отношениях между ЕС и РФ к саммиту в июне
01:47
Политика
Саммит Евросоюза ограничил полеты белорусских самолетов над территорией ЕС
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Общество
Кудрин назвал адресную соцпомощь залогом победы над бедностью
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Шоу-бизнес
«Ярчайшая звезда в этой Галактике»: Валерия в космическом образе впечатлила поклонников
01:28
Общество
Спрос на медицинские маски в России упал на 61%
01:28
Общество
Россия возобновляет полеты в пять стран на взаимной основе с 25 мая
01:13
Технологии
Корпорация Intel готова запустить в производство процессоры Meteor Lake
01:11
Общество
Потерявшим работу гражданам РФ назвали условия раннего выхода на пенсию
01:09
Происшествия
Москвич открыл стрельбу из пневматики из-за шумной компании во дворе
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Манижа составила личный рейтинг финалистов Евровидения-2021

Шоу-бизнес
Манижа составила личный рейтинг финалистов Евровидения-2021
eurovision.tv  /  Пресс-служба Евровидение

Москва, 25 мая. Представлявшая Россию на Евровидении певица Манижа озвучила топ-3 участников конкурса, которые ей понравились больше всех.

Победителем Евровидения-2021 в Роттердаме стала итальянская рок-группа Maneskin. Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место.

«Мне очень нравилась Исландия, мне было жалко, что они сидели на карантине. Безумно классная Литва, группа The Roop, они прямо зажигали… И конечно, Швейцария. Швейцария меня поразила», — сообщила певица в эфире шоу «Вечерний Ургант».

Как сообщалось ранее, после возвращения в Москву из Роттердама Манижа сообщила журналистам, что не будет участвовать в Евровидении во второй раз в качестве конкурсантки. При этом она добавила, что готова снова отправиться на конкурс, если бы ей предложили стать ведущей или сделать музыкальную коллаборацию с Евровидением. Сейчас исполнительница планирует дальше заниматься музыкой и достигать новых вершин.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с ФАН рассказал, можно ли считать провалом девятое место на Евровидении. По его словам, получая огромную порцию хейта ежедневно, находясь под сильным давлением, Манижа смогла добиться личной победы и решила также многие карьерные вопросы. Сейчас о ней узнала вся страна и многие в Европе.

евровидение евровидение-2021 Манижа
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