Манижа составила личный рейтинг финалистов Евровидения-2021

Москва, 25 мая. Представлявшая Россию на Евровидении певица Манижа озвучила топ-3 участников конкурса, которые ей понравились больше всех.

Победителем Евровидения-2021 в Роттердаме стала итальянская рок-группа Maneskin. Манижа с песней Russian Woman заняла девятое место.

«Мне очень нравилась Исландия, мне было жалко, что они сидели на карантине. Безумно классная Литва, группа The Roop, они прямо зажигали… И конечно, Швейцария. Швейцария меня поразила», — сообщила певица в эфире шоу «Вечерний Ургант».

Как сообщалось ранее, после возвращения в Москву из Роттердама Манижа сообщила журналистам, что не будет участвовать в Евровидении во второй раз в качестве конкурсантки. При этом она добавила, что готова снова отправиться на конкурс, если бы ей предложили стать ведущей или сделать музыкальную коллаборацию с Евровидением. Сейчас исполнительница планирует дальше заниматься музыкой и достигать новых вершин.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с ФАН рассказал, можно ли считать провалом девятое место на Евровидении. По его словам, получая огромную порцию хейта ежедневно, находясь под сильным давлением, Манижа смогла добиться личной победы и решила также многие карьерные вопросы. Сейчас о ней узнала вся страна и многие в Европе.