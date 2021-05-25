Боррель подготовит доклад об отношениях между ЕС и РФ к саммиту в июне

Мадрид, 25 мая. Лидеры 27 стран Евросоюза поручили главе дипломатии Жозепу Боррелю составить доклад об отношениях ЕС и РФ. Его должны подготовить к саммиту, который пройдет в июне.

Сейчас в Брюсселе проходит двухдневный саммит Евросоюза. На нем лидеры 27 государств подтвердили приверженность пяти принципам, которыми ЕС руководствуется в политике к РФ, говорится в заявлении.

«Он поручает Еврокомиссии и главе дипломатии ЕС представить на самиите в июне доклад об отношениях с Россией с вариантами политики и в соответствии с этими пятью принципами», — отмечается в заявлении саммита.

Еще один саммит может состояться в июне между президентом России Владимиром Путиным и главой Соединенных Штатов Джо Байденом. Сейчас прорабатываются организационные вопросы. Местом встречи рассматривают Женеву.