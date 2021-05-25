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Польские ученые рассказали о полезных свойствах селена для человека
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Звезда «Довода» Паттинсон выступит продюсером разных проектов Warner Bros
02:12
Общество
Продукты и бытовую технику назвали нежелательными для покупки с рук
02:09
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«Сбер» понизил ставку по ипотеке до 5,5%
02:07
Шоу-бизнес
Манижа составила личный рейтинг финалистов Евровидения-2021
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Политика
Блинкен заявил Маасу об обеспокоенности США в связи со строительством "СП-2"
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Политика
Боррель подготовит доклад об отношениях между ЕС и РФ к саммиту в июне
01:47
Политика
Саммит Евросоюза ограничил полеты белорусских самолетов над территорией ЕС
01:46
Общество
Кудрин назвал адресную соцпомощь залогом победы над бедностью
01:41
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Глава «Садоводов России» поделился советами по выбору ранних арбузов
01:33
Шоу-бизнес
«Ярчайшая звезда в этой Галактике»: Валерия в космическом образе впечатлила поклонников
01:28
Общество
Спрос на медицинские маски в России упал на 61%
01:28
Общество
Россия возобновляет полеты в пять стран на взаимной основе с 25 мая
01:13
Технологии
Корпорация Intel готова запустить в производство процессоры Meteor Lake
01:11
Общество
Потерявшим работу гражданам РФ назвали условия раннего выхода на пенсию
01:09
Происшествия
Москвич открыл стрельбу из пневматики из-за шумной компании во дворе
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Саммит Евросоюза ограничил полеты белорусских самолетов над территорией ЕС

  /   Обновлено: 25 мая 2021 01:55
Политика
Саммит Евросоюза ограничил полеты белорусских самолетов над территорией ЕС
wikipedia.org  /  Хомелка / CC BY-SA 4.0

Москва, 25 мая. Авиакомпаниям Белоруссии запретили совершать рейсы в аэропорты Евросоюза и летать над территорией объединения. Соответствующее решение принято в ходе саммита ЕС.

Европейских перевозчиков призвали воздержаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Такие меры ЕС стали ответом на инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Окончательное решение будет принято после его согласования и утверждения в Совете ЕС на министерском уровне. На это может уйти от нескольких дней до нескольких недель.

Днем 23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Причиной незапланированного приземления стало ложное сообщение о минировании. Среди пассажиров находился один из основателей Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич. Журналиста задержали, против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая об организации массовых беспорядков. Протасевичу грозит до 15 лет тюрьмы.

евросоюз белоруссия авиаперелеты
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