Саммит Евросоюза ограничил полеты белорусских самолетов над территорией ЕС

Москва, 25 мая. Авиакомпаниям Белоруссии запретили совершать рейсы в аэропорты Евросоюза и летать над территорией объединения. Соответствующее решение принято в ходе саммита ЕС.

Европейских перевозчиков призвали воздержаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Такие меры ЕС стали ответом на инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Окончательное решение будет принято после его согласования и утверждения в Совете ЕС на министерском уровне. На это может уйти от нескольких дней до нескольких недель.

Днем 23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Причиной незапланированного приземления стало ложное сообщение о минировании. Среди пассажиров находился один из основателей Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Роман Протасевич. Журналиста задержали, против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая об организации массовых беспорядков. Протасевичу грозит до 15 лет тюрьмы.