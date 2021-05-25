Кудрин назвал адресную соцпомощь залогом победы над бедностью

Москва, 25 мая. Благодаря адресности соцпомощи малоимущим гражданам можно добиться снижения уровня бедности в РФ вдвое быстрее, чем планируется. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Адресную социальную помощь необходимо вводить с учетом имущественного ценза, передает газета «Известия».

«Если у человека есть два дома, две машины, то понятно, что он уже не может претендовать на выплаты. Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни», — заявил Кудрин.

Кроме того, чиновник считает, что «социальные реформы нужно проводить без революций» и учитывать сохранение определенной стабильности. По его мнению, россияне должны привыкнуть к адресности, что оправдает более мягкий подход.

Ранее многодетным семьям в России обеспечили условия для оформления льготной ипотеки на строительство дома. Такую программу разработал СберБанк.