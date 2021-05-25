Глава «Садоводов России» поделился советами по выбору ранних арбузов

Москва, 25 мая. Любители арбузов могут не ждать августа, когда на юге России созреет новый урожай. Полакомиться ими можно уже сейчас, заявил глава «Садоводов России» Андрей Туманов.

На прилавках российских магазинах в конце мая появляются иранские арбузы. От российских они, по словам Туманова, мало чем отличаются.

«Смело их можно покупать. Какая разница, где они выращены? Главное, чтобы они правильно были выращены», — подчеркнул эксперт в беседе с телеканалом «360».

Покупать ранние арбузы следует в тех магазинах, куда завозят крупные партии. Важно также, чтобы продажу осуществляла сертифицированная торговая точка. О качестве товара расскажет его внешний вид. Арбуз не должен быть ни кривым, ни косым, ни битым, добавил Туманов.

Врачи ранее составили список фруктов и ягод, способных вызывать сильную головную боль у человека. В этот перечень вошли арбузы.