«Ярчайшая звезда в этой Галактике»: Валерия в космическом образе впечатлила поклонников

Москва, 25 мая. Певица Валерия ответственно подошла к появлению на красной дорожке церемонии вручения музыкальной премии телеканала RU.TV-2021.

Артистка на своей странице в Instagram напомнила, что на мероприятии был принят строгий дресс-код, который в этом году соответствовал теме «Вселенная». Ответственно соблюдая требования, певица облачилась в полупрозрачное платье средней длины. Ее грудь прикрывал «металлический щит», а под просвечивающейся юбкой виднелись лосины. Космический образ дополнила разноцветная корона.

По словам Валерии, создать настроение ей помогли молодой дизайнер Дима Неу и дизайнер аксессуаров для головы Raos Jewelry. Звездный образ впечатлил поклонников, оставивших сотни комментариев под фото звезды.

Pr Scr instagram.com / @valeriya

«Вы просто космос, Валерия», — отметила одна из подписчиц.

«Валерия — ярчайшая звезда в этой Галактике!» — добавила другая.

Куда менее скромно на красной дорожке смотрелась коллега Валерии Вера Брежнева. Певица появилась в черном костюме. А главной «фишкой» комплекта стали брюки: глубокие вырезы по бокам давали понять, что на церемонию артистка пришла без нижнего белья.

Pr Scr instagram.com / @ververa

Ранее певица Валерия призвала своих поклонниц не обращать внимание на «гусиные лапки» вокруг глаз, поскольку эти морщины появляются только при улыбке. Подобные особенности, по ее словам, свидетельствуют об искренности эмоций человека, поэтому стесняться их не стоит.