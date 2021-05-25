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Перечислены простые способы ускорить работу ноутбука
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Общество
Польские ученые рассказали о полезных свойствах селена для человека
02:14
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Звезда «Довода» Паттинсон выступит продюсером разных проектов Warner Bros
02:12
Общество
Продукты и бытовую технику назвали нежелательными для покупки с рук
02:09
Общество
«Сбер» понизил ставку по ипотеке до 5,5%
02:07
Шоу-бизнес
Манижа составила личный рейтинг финалистов Евровидения-2021
01:55
Политика
Блинкен заявил Маасу об обеспокоенности США в связи со строительством "СП-2"
01:54
Политика
Боррель подготовит доклад об отношениях между ЕС и РФ к саммиту в июне
01:47
Политика
Саммит Евросоюза ограничил полеты белорусских самолетов над территорией ЕС
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Кудрин назвал адресную соцпомощь залогом победы над бедностью
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«Ярчайшая звезда в этой Галактике»: Валерия в космическом образе впечатлила поклонников
01:28
Общество
Спрос на медицинские маски в России упал на 61%
01:28
Общество
Россия возобновляет полеты в пять стран на взаимной основе с 25 мая
01:13
Технологии
Корпорация Intel готова запустить в производство процессоры Meteor Lake
01:11
Общество
Потерявшим работу гражданам РФ назвали условия раннего выхода на пенсию
01:09
Происшествия
Москвич открыл стрельбу из пневматики из-за шумной компании во дворе
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«Ярчайшая звезда в этой Галактике»: Валерия в космическом образе впечатлила поклонников

  /   Обновлено: 25 мая 2021 01:34
Шоу-бизнес
«Ярчайшая звезда в этой Галактике»: Валерия в космическом образе впечатлила поклонников
instagram.com  /  @valeriya

Москва, 25 мая. Певица Валерия ответственно подошла к появлению на красной дорожке церемонии вручения музыкальной премии телеканала RU.TV-2021.

Артистка на своей странице в Instagram напомнила, что на мероприятии был принят строгий дресс-код, который в этом году соответствовал теме «Вселенная». Ответственно соблюдая требования, певица облачилась в полупрозрачное платье средней длины. Ее грудь прикрывал «металлический щит», а под просвечивающейся юбкой виднелись лосины. Космический образ дополнила разноцветная корона.

По словам Валерии, создать настроение ей помогли молодой дизайнер Дима Неу и дизайнер аксессуаров для головы Raos Jewelry. Звездный образ впечатлил поклонников, оставивших сотни комментариев под фото звезды.

«Ярчайшая звезда в этой Галактике»: Валерия в космическом образе впечатлила поклонников
Pr Scr instagram.com  / @valeriya

«Вы просто космос, Валерия», — отметила одна из подписчиц.

«Валерия — ярчайшая звезда в этой Галактике!» — добавила другая.

Куда менее скромно на красной дорожке смотрелась коллега Валерии Вера Брежнева. Певица появилась в черном костюме. А главной «фишкой» комплекта стали брюки: глубокие вырезы по бокам давали понять, что на церемонию артистка пришла без нижнего белья.

«Ярчайшая звезда в этой Галактике»: Валерия в космическом образе впечатлила поклонников
Pr Scr instagram.com  / @ververa

Ранее певица Валерия призвала своих поклонниц не обращать внимание на «гусиные лапки» вокруг глаз, поскольку эти морщины появляются только при улыбке. Подобные особенности, по ее словам, свидетельствуют об искренности эмоций человека, поэтому стесняться их не стоит.

Валерия брежнева ru.tv
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