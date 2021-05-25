Спрос на медицинские маски в России упал на 61%

Москва, 25 мая. Продажи одноразовых медицинских масок в РФ снизились за год на 61%, Спрос на перчатки и антисептики упал на 65% и 29% соответственно.

По данным аналитиков, с наступлением лета российский граждане реже пользуются средствами индивидуальной защиты. Некоторые люди после прохождения вакцинации посчитали ненужным соблюдать санитарные меры, пишут «Известия».

Снижение спроса на одноразовые медицинские маски эксперты объяснили переходом на более долговечные аналоги. Так, например, россияне предпочитают многоразовые средства индивидуальной защиты с элементами декора, сообщили в AliExpress Россия.

«В апреле 2021 года спрос на товары этой категории вырос в 12,6 раз по сравнению с апрелем прошлого года», — отметили в пресс-службе компании», — сказали в пресс-службе организации.

Недавно врач-терапевт Георгий Сапего объяснил необходимость продолжать использовать медицинские маски для вакцинированных граждан. По его словам, они все еще могут являться источником заразы, а прививка не дает полной защиты от заражения коронавирусом.