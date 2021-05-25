Россия возобновляет полеты в пять стран на взаимной основе с 25 мая

Москва, 25 мая. Официальное возобновление авиасообщения между Россией, Мексикой, Исландией, Мальтой, Португалией и Саудовской Аравией пройдет во вторник. Полеты будут проходить на взаимной основе.

Авиасообщение было приостановлено прошлой весной на фоне напряженной ситуации с коронавирусом. Отечественные авиакомпании смогут совершать по два рейса в неделю из Москвы в Рейкьявик (Исландия) и Валлетту (Мальта), трижды — в Канкун (Мексика), Лиссабон (Португалия) и Джидду (Саудовская Аравия). Кроме того, в Аравию можно будет путешествовать из Махачкалы и Грозного по одному разу в неделю.

Также оперативный штаб увеличил квоту на перелеты в Южную Корею, Финляндию и Японию, которые будут стартовать из российских регионов. Однако всем туристам, которые прилетят в Россию, с 1 мая будет необходимо сдать два ПЦР-теста и отправить итоги анализов на портал «Госуслуги».

Авиасообщение с Турцией может быть возобновлено уже в этом сезоне. Известно, что это возможно в случае спада распространения коронавируса в республике.