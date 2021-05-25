Корпорация Intel готова запустить в производство процессоры Meteor Lake

Нью-Йорк, 25 мая. Процессоры Meteor Lake успешно прошли стадию tape in. Intel готова воплотить их в кремнии и произвести инженерные образцы, сообщил вице-президент корпорации Грегори Брайант.

Meteor Lake, согласно слухам, станут 14-м поколением процессоров Core и придут на смену семейству Raptor Lake. В их составе будут использоваться полупроводниковые кристаллы, выполненные по 7-nm технологии. Это должно положительно сказаться на производительности новых процессоров.

На рынке Meteor Lake появятся только в 2023 году. Об этом сказано на странице Intel в социальной сети Twitter.

В ближайшем будущем американская корпорация собирается увеличить расходы на производство полупроводников в США. На это указал гендиректор Intel Пэт Гелсингер.