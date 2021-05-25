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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:13
Технологии
Корпорация Intel готова запустить в производство процессоры Meteor Lake
01:11
Общество
Потерявшим работу гражданам РФ назвали условия раннего выхода на пенсию
01:09
Происшествия
Москвич открыл стрельбу из пневматики из-за шумной компании во дворе
01:04
Общество
Жириновский выступил за психиатрическое обследование владельцев собак
01:03
Происшествия
Сотрудник ДПС получил травмы после столкновения с внедорожником в Петербурге
01:01
Происшествия
Москвичка сбила двух девочек и скрылась с места ДТП на востоке города
01:00
Общество
Тотальное подорожание жилья в Крыму не оттолкнуло россиян от покупки домика у моря
00:52
Армия
Черноморскому флоту России передадут корвет проекта 20380 «Ретивый»
00:49
Общество
Автоэксперты дали советы по безопасному вождению на гравийной дороге
00:46
Спорт
Сборная Германии победила Канаду впервые с 1996 года в матче ЧМ
00:44
Общество
Полотно кисти Сальвадора Дали стало инструментом для исследования мозга
00:34
Шоу-бизнес
Певица Проскурякова показала фанатам «сильно сдавшего» Николаева
00:29
Происшествия
Девять человек погибли при столкновении двух автомобилей в Мексике
00:28
Происшествия
Четверо детей несколько месяцев считаются пропавшими без вести в Петербурге
00:26
Общество
Европейские врачи рассказали о ранних симптомах тромбоэмболии
00:12
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова показала, кто в ее семье отвечает за юмор 
00:07
Общество
Власти Кургана введут социальные транспортные карты с 1 июля
23:53
Происшествия
Водитель иномарки вылетел на встречку прямо под автобус и погиб
23:53
Общество
Украинские ученые нашли здание похожее на британский Стоунхендж
23:50
Шоу-бизнес
Поклонники беспокоятся за болезненно худую Мирославу Карпович
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Потерявшим работу гражданам РФ назвали условия раннего выхода на пенсию

Общество
Потерявшим работу гражданам РФ назвали условия раннего выхода на пенсию
Gosuslugi-online.ru

Москва, 25 мая. Граждане, которые потеряли работу в предпенсионном возрасте, могут выйти на заслуженный отдых раньше. Об этом рассказали в ПФР по Кабардино-Балкарской Республике.

Среди условий специалисты ПФР отметили отсутствие возможности трудоустройства. В этом случае выплаты назначаются на два года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходного периода. Право могут получить те граждане, которые лишились работы из-за сокращения штата или ликвидации предприятия.

У предпенсионера должен быть выработан страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Необходимо накопить и минимальное число пенсионных коэффициентов — 21 в 2021 году.

Депутаты задумались об освобождении неработающих пенсионеров от НДФЛ по банковским вкладам. Еще одно изменение — ввести ограничение по размеру вклада на одного пожилого гражданина. Законопроект планируют внести в Госдуму на рассмотрение.

пенсия пфр льгота
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