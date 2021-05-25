Потерявшим работу гражданам РФ назвали условия раннего выхода на пенсию

Москва, 25 мая. Граждане, которые потеряли работу в предпенсионном возрасте, могут выйти на заслуженный отдых раньше. Об этом рассказали в ПФР по Кабардино-Балкарской Республике.

Среди условий специалисты ПФР отметили отсутствие возможности трудоустройства. В этом случае выплаты назначаются на два года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходного периода. Право могут получить те граждане, которые лишились работы из-за сокращения штата или ликвидации предприятия.

У предпенсионера должен быть выработан страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Необходимо накопить и минимальное число пенсионных коэффициентов — 21 в 2021 году.

Депутаты задумались об освобождении неработающих пенсионеров от НДФЛ по банковским вкладам. Еще одно изменение — ввести ограничение по размеру вклада на одного пожилого гражданина. Законопроект планируют внести в Госдуму на рассмотрение.