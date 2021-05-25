Москвич открыл стрельбу из пневматики из-за шумной компании во дворе

Москва, 25 мая. Житель Москвы распугал компанию молодых людей выстрелом из газового пистолета. Об этом сообщили очевидцы.

Инцидент произошел вечером 24 мая во дворе по адресу Шоссейная улица. По данным СМИ мужчина, проживающий в одном из домов, взбунтовался из-за того, что кто-то нарушил его покой. Под окнами сидела компания молодых людей, которые громко шумели.

Мужчина предпочел сам разобраться с молодежью и открыл стрельбу из пневматического оружия. В результате пострадал 18-летний молодой человек, его госпитализировали. Очевидцы произошедшего вызвали полицию.

В настоящий момент проводится проверка. После того как будет установлена степень тяжести вреда здоровью, нанесенного пострадавшему, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в американском городе Норт-Чарлстон несанкционированный концерт завершился стрельбой. Погибла девочка-подросток, еще четырнадцать человек получили ранения.