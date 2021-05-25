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01:13
Технологии
Корпорация Intel готова запустить в производство процессоры Meteor Lake
01:11
Общество
Потерявшим работу гражданам РФ назвали условия раннего выхода на пенсию
01:09
Происшествия
Москвич открыл стрельбу из пневматики из-за шумной компании во дворе
01:04
Общество
Жириновский выступил за психиатрическое обследование владельцев собак
01:03
Происшествия
Сотрудник ДПС получил травмы после столкновения с внедорожником в Петербурге
01:01
Происшествия
Москвичка сбила двух девочек и скрылась с места ДТП на востоке города
01:00
Общество
Тотальное подорожание жилья в Крыму не оттолкнуло россиян от покупки домика у моря
00:52
Армия
Черноморскому флоту России передадут корвет проекта 20380 «Ретивый»
00:49
Общество
Автоэксперты дали советы по безопасному вождению на гравийной дороге
00:46
Спорт
Сборная Германии победила Канаду впервые с 1996 года в матче ЧМ
00:44
Общество
Полотно кисти Сальвадора Дали стало инструментом для исследования мозга
00:34
Шоу-бизнес
Певица Проскурякова показала фанатам «сильно сдавшего» Николаева
00:29
Происшествия
Девять человек погибли при столкновении двух автомобилей в Мексике
00:28
Происшествия
Четверо детей несколько месяцев считаются пропавшими без вести в Петербурге
00:26
Общество
Европейские врачи рассказали о ранних симптомах тромбоэмболии
00:12
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова показала, кто в ее семье отвечает за юмор 
00:07
Общество
Власти Кургана введут социальные транспортные карты с 1 июля
23:53
Происшествия
Водитель иномарки вылетел на встречку прямо под автобус и погиб
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Жириновский выступил за психиатрическое обследование владельцев собак

Общество
Жириновский выступил за психиатрическое обследование владельцев собак
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 25 мая. Владельцы пород собак, представляющих угрозу для человека, должны проходить обязательное психиатрическое обследование. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Депутат выразил уверенность, что такие меры должны быть отрегулированы в правовом поле Российской Федерации. По его словам, один внешний вид некоторых бойцовых пород пугает окружающих людей.

«Здесь должна быть справка о психическом здоровье и состоянии будущего владельца», — сказал Жириновский в эфире «ЛДПР-ТВ».

Ранее глава ЛДПР прокомментировал результаты Евровидения-2021. По его мнению, Россия заняла лишь девятое место, потому что не соответствовала пожеланиям европейцев.

Жириновский психиатрическое здоровье породы собак
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