Жириновский выступил за психиатрическое обследование владельцев собак

Москва, 25 мая. Владельцы пород собак, представляющих угрозу для человека, должны проходить обязательное психиатрическое обследование. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Депутат выразил уверенность, что такие меры должны быть отрегулированы в правовом поле Российской Федерации. По его словам, один внешний вид некоторых бойцовых пород пугает окружающих людей.

«Здесь должна быть справка о психическом здоровье и состоянии будущего владельца», — сказал Жириновский в эфире «ЛДПР-ТВ».

Ранее глава ЛДПР прокомментировал результаты Евровидения-2021. По его мнению, Россия заняла лишь девятое место, потому что не соответствовала пожеланиям европейцев.