Черноморскому флоту России передадут корвет проекта 20380 «Ретивый»

Санкт-Петербург, 25 мая. Новейший корвет проекта 20380 «Ретивый» в 2021 году закончит госиспытания и будет включен в состав Черноморской флотилии РФ.

Корабль получил новую систему радиолокаторов, усовершенствованное вооружение. Эти корветы способны увеличить боевую мощь российского флота не только в черноморской акватории, но и по всему средиземноморскому региону. Об этом пишет издание «Известия», ссылаясь на источники в военном ведомстве.

Известно, что экипаж будущего корвета уже находится в полной боевой готовности. Моряки и офицеры флота прошли специальную подготовку в Санкт-Петербурге на уникальном тренажере «Мостик-2000».

Ранее гвардейский ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Григорович» пришвартовались в порту Севастополя после завершения маневров. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота России.