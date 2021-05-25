Автоэксперты дали советы по безопасному вождению на гравийной дороге

Москва, 25 мая. Езда по гравию требует от водителя особой манеры управления транспортным средством. Об этом предупредили специалисты программы «Главная дорога» на НТВ.

Неаккуратное вождение по гравийной дороге может привести к заносу из-за резкого поворота руля. Чтобы избежать происшествий можно спустить давление в шинах до 2,2 атмосферы на передней оси, на задней — до двух атмосфер. В этом деле главное не переборщить, иначе резина может слететь с дисков.

Езда по гравию также может повредить боковины колес. Чрезмерно высокая скорость опасна их разбортировкой. Для безопасного движения водителю следует мягко держать руль и не превышать скорость.

Автоэксперты ранее назвали способ увеличить срок службы покрышек. На их изнашивание влияет скорость езды, манера торможения и пробуксовка.