Сборная Германии победила Канаду впервые с 1996 года в матче ЧМ

Рига, 25 мая. Канадцы потерпели третье поражение в трех матчах кряду в рамках чемпионата мира по хоккею. Спортсмены проиграли хоккеистам из Германии со счетом 1:3. Первенство проходит в Риге.

Очередная игра группы B между Канадой и Германией окончилась сенсационной победой немцев с результатом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0). В числе победителей заброшенными шайбами отметились Штефан Лойбль (11-я минута), Маттиас Плахта (12) и Корбиниан Хольцер (58). В составе сборной Канады один гол смог забить Ник Пол (19).

Канадцы проиграли немцам в рамках чемпионата мира впервые с 1996 года. На данный момент Германия является лидером группы B, имея в арсенале девять очков. У сборной Канады нет набранных очков.

Чемпионат мира в латвийской столице проходит без зрителей. Это объясняется сложной эпидемиологической ситуацией в стране.