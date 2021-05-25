Полотно кисти Сальвадора Дали стало инструментом для исследования мозга

Глазго, 25 мая. Шотландские ученые исследуют связь между восприятием картины «Невольничий рынок с исчезающим бюстом Вольтера» Сальвадора Дали и работой человеческого мозга.

Ученых из Глазго привлекла именно эта картина, так как она переполнена сокрытых смыслов и аллегорий. Исследователи хотят узнать, что может нарисовать человеческое подсознание, глядя на полотно с иллюзиями.

На картине изображены фигуры двух монахинь, которые одновременно похожи на бюст французского философа XVIII века. Интересен тот факт, что все люди могут увидеть и тот, и другой образ.

Мозг человека, по данным ученых, воспринимает информацию зеркально. Правое полушарие «отвечает» за левую часть картины, а левое – за правую. Тем не менее, остается неясным, что именно влияет на то, какие фигуры в первую очередь увидит зритель.

Ранее группу американских ученых подтолкнуло к научно-техническому новаторству простое блюдо – сэндвич с беконом. Исследователи на принципе «слоености» бутерброда придумали новую аккумуляторную батарею.