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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
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01:13
Технологии
Корпорация Intel готова запустить в производство процессоры Meteor Lake
01:11
Общество
Потерявшим работу гражданам РФ назвали условия раннего выхода на пенсию
01:09
Происшествия
Москвич открыл стрельбу из пневматики из-за шумной компании во дворе
01:04
Общество
Жириновский выступил за психиатрическое обследование владельцев собак
01:03
Происшествия
Сотрудник ДПС получил травмы после столкновения с внедорожником в Петербурге
01:01
Происшествия
Москвичка сбила двух девочек и скрылась с места ДТП на востоке города
01:00
Общество
Тотальное подорожание жилья в Крыму не оттолкнуло россиян от покупки домика у моря
00:52
Армия
Черноморскому флоту России передадут корвет проекта 20380 «Ретивый»
00:49
Общество
Автоэксперты дали советы по безопасному вождению на гравийной дороге
00:46
Спорт
Сборная Германии победила Канаду впервые с 1996 года в матче ЧМ
00:44
Общество
Полотно кисти Сальвадора Дали стало инструментом для исследования мозга
00:34
Шоу-бизнес
Певица Проскурякова показала фанатам «сильно сдавшего» Николаева
00:29
Происшествия
Девять человек погибли при столкновении двух автомобилей в Мексике
00:28
Происшествия
Четверо детей несколько месяцев считаются пропавшими без вести в Петербурге
00:26
Общество
Европейские врачи рассказали о ранних симптомах тромбоэмболии
00:12
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова показала, кто в ее семье отвечает за юмор 
00:07
Общество
Власти Кургана введут социальные транспортные карты с 1 июля
23:53
Происшествия
Водитель иномарки вылетел на встречку прямо под автобус и погиб
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Полотно кисти Сальвадора Дали стало инструментом для исследования мозга

Общество
Полотно кисти Сальвадора Дали стало инструментом для исследования мозга
Global Look Press  /  Daily Herald Archive/NMeM

Глазго, 25 мая. Шотландские ученые исследуют связь между восприятием картины «Невольничий рынок с исчезающим бюстом Вольтера» Сальвадора Дали и работой человеческого мозга.

Ученых из Глазго привлекла именно эта картина, так как она переполнена сокрытых смыслов и аллегорий. Исследователи хотят узнать, что может нарисовать человеческое подсознание, глядя на полотно с иллюзиями.

На картине изображены фигуры двух монахинь, которые одновременно похожи на бюст французского философа XVIII века. Интересен тот факт, что все люди могут увидеть и тот, и другой образ.

Мозг человека, по данным ученых, воспринимает информацию зеркально. Правое полушарие «отвечает» за левую часть картины, а левое – за правую. Тем не менее, остается неясным, что именно влияет на то, какие фигуры в первую очередь увидит зритель.

Ранее группу американских ученых подтолкнуло к научно-техническому новаторству простое блюдо – сэндвич с беконом. Исследователи на принципе «слоености» бутерброда придумали новую аккумуляторную батарею.

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