Певица Проскурякова показала фанатам «сильно сдавшего» Николаева

Москва, 25 мая. Супруга композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова решила ответить хейтерам необычным способом. Она опубликовала видео своей прогулки по навозу. Муж за женой пройти не решился.

Пользователи соцсети не упускают возможность оставить едкие комментарии под постами молодой супруги Николаева на ее странице в Instagram. Однако на этот раз Проскурякова решила дать им ироничный ответ и новый повод для обсуждения одновременно.

Она опубликовала несколько видео, снятых в прошлом году во время поездки в Латвию. Семья в полном составе прошлась по «Босоногой тропе», получив «невероятные впечатления».

«Тропа состоит из разных природных поверхностей, камней, валунов, шишек, битых стекол и даже… (кстати, угадайте по какой поверхности я иду в первом видео? Никто, кроме меня не решился. Это будет любимое видео для моих хейтеров)», — написала Проскурякова.

Подписчики моментально определили, что темная жижа, по которой ступает девушка, не что иное, как навоз. Юлия догадку подтвердила, добавив, что «цель такой прогулки — оздоровление и хорошее настроение». Правда, несмотря на прорекламированные особенности тропы, Николаев не решился повторить этот путь за супругой.

Некоторые же обратили внимание, что певец и композитор не отличается в последнее время хорошей формой. Судя по видео, бродить по колено в холодной воде Николаеву явно не понравилось. И пока Проскурякова с дочкой Вероникой играючи преодолевала препятствия, ее спутник еле ковылял за ней вслед.

В начале апреля Николаев сообщил поклонникам, что ему наконец-то вручили значок и удостоверение народного артиста России. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным еще в декабре, однако церемонию награждения пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.