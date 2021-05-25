Девять человек погибли при столкновении двух автомобилей в Мексике

Мехико, 25 мая. Взрослые и дети стали жертвами серьезной аварии на трассе в центральной части Мексики. Об этом сообщает газета Milenio.

Инцидент произошел в штате Сан-Луис-Потоси. Два легковых автомобиля столкнулись около Рио-Верде. В результате происшествия погибли девять человек, включая двоих детей. На месте происшествия работают спасатели и сотрудники прокуратуры. Информации о возможных причинах произошедшего нет.

На днях еще одна авария со смертельным исходом произошла в Подмосковье. Водитель Peugeot выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом Neoplan. Виновник ДТП погиб, еще один человек, пассажир общественного транспорта, получил травмы.