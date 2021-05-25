Европейские врачи рассказали о ранних симптомах тромбоэмболии

Лондон, 25 мая. Боли в груди, сильная одышка, продолжительная головная боль — все это может быть главным сигналом приближающейся тромбоэмболии. Об этом сообщает британская газета Express.

Медики уверены, что стремительное ухудшение зрения также может означать возможное наступление болезни. Кроме того, внимательно стоит относится к возможным отекам рук и ног. В любом случае, человеку с такими проблемами нужно сразу же обращаться в местные больницы и клиники, чтобы устранить возможные варианты развития тромбоэмболии.

Недавно житель Нижневартовска умер прямо в чаше бассейна. По предварительным данным, врачи обнаружили у мужчины хроническую тромбоэмболию легочной артерии.