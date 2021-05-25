Лиза Арзамасова показала, кто в ее семье отвечает за юмор 

Москва, 25 мая. Актриса Лиза Арзамасова развеселила своих поклонников забавной сценой из семейной жизни с Ильей Авербухом.

Подготовка к материнству не заставила звезду «Папиных дочек» исчезнуть из соцсетей. Актриса продолжает регулярно общаться с поклонниками, откровенно делясь своими радостями и переживаниями. Ее иногда веселые, а иногда и ироничные посты способны поднять настроение любому.

На этот раз на своей странице в Instagram актриса опубликовала совместный снимок с супругом, на котором он предстал в фирменной бейсболке и поло, а она в праздничном колпаке с клоунским носом. Зато теперь поклонникам точно ясно, кто в звездной паре отвечает за юмор.

«Вы все спрашиваете, как семейная жизнь? Ну… Вот так», — подписала она фото.

Pr Scr instagram.com / @liza_arzamasova

Забавный и трогательный снимок заставил улыбнуться фолловеров Арзамасовой. Они оставили тысячи лайков и сотни комментариев с пожеланиями всего самого лучшего их молодой семье.

«Одна из редких пар, на кого приятно смотреть. Лиза, вы чудесная», — пишет одна из подписчиц.

«Вы прекрасная, гармоничная пара», — добавила другая.

«Когда с женой весело — это ж удача, а вы еще и красивая, и умная, и нежная. Повезло», — отметил фолловер.

Несколько дней назад в соцсети Арзамасова символично простилась со стройной фигурой. Она показала прошлогодний снимок, на котором предстала в майке, обтягивающей плоский живот. Актриса посетовала, что в этот раз ей «предстоит лето больших размеров».