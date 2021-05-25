Власти Кургана введут социальные транспортные карты с 1 июля

Курган, 25 мая. Новые льготы для проезда на общественном транспорте будут введены для пенсионеров и предпенсионеров Кургана с 1 июля 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Социальные карты позволят передвигаться на транспорте по меньшей цене. Заявки на ее получение смогут подавать люди, соответствующие возрастным категориям, с местной пропиской, начиная с 31 мая. Количество льготных поездок необходимо использовать до конца полугодия, иначе они «сгорят».

По данным властей, существует два варианта оформления карты. В одном из них можно будет получить отдельную пластиковую карту. В другом — синхронизировать ее с электронным носителем платежной системы «МИР».

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