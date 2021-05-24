Украинские ученые нашли здание похожее на британский Стоунхендж

Киев, 24 мая. Древние постройки были обнаружены археологами на территории Днепропетровской области. Их высота примерно 7,5 метра, возраст почти 5,5 тыс. лет.

Холм в древние времена был очень важным местом. Именно там могли хоронить останки вождей шаманов. Каменные плиты, обнаруженные исследователями, располагаются по кругу, а их низ вкопан в землю почти на метр. Каждая постройка в высоту равна практически 200 см. Найденные постройки, по словам специалистов, планируют отреставрировать и сделать из них музей.

Ранее ученые из Австралии нашли загадочные древние постройки. Речь идет о строениях, которые могли появиться раньше британского Стоунхенджа.