Поклонники беспокоятся за болезненно худую Мирославу Карпович

Москва, 24 мая. Поклонники звезды сериала «Папины дочки» Мирославы Карпович озабочены состоянием ее здоровья, поскольку актриса выглядит болезненно худой на новых фотографиях.

В Instagram появились несколько новых снимков Карпович, снятых фотографом Ольгой Мордач. Актриса запечатлена в платье, открывающем острые плечи и тонкую шею — выпирающие ключицы и впалая грудь знаменитости не на шутку напугали публику, передает Пятый канал.

Pr Scr instagram.com / @olga_mordach

При этом поклонники отмечают, что ее возлюбленный Павел Прилучный наоборот заметно поправился. Во время премьеры фильма «Девятаев» на шоу Ивана Урганта он показался зрителям отекшим. Фанаты предположили, что актер может злоупотреблять алкоголем. В комментариях появились шутки, что бывший супруг Агаты Муцениеце, видимо, опустошает холодильник, тогда как новая возлюбленная остается без обеда.

В понедельник исхудавшая Карпович решила поделиться с фолловерами в Instagram секретами красоты. По ее словам, она активно принимает витамины, а также ставит капельницы с «иммунокорректирующим» препаратом.

«Некоторые говорят «фу»! Я огурцом помажусь! Та я тоже мажусь, когда хвостик не доедаю, только вот в нынешние времена огурцы не те, что были раньше, и воздух в атмосфере в несколько раз концентрированнее», — отметила она.

Pr Scr instagram.com / @m1r0slava_karpovich

Днем ранее о болезненной худобе актрисы высказалась скандальный блогер Лена Миро. По ее словам, артистка с «дряблой кожей» выглядит, как будто ей «глубоко за 50». По мнению блогера, на диетах и болезнях так не худеют. Девушка связывает потерю килограммов с нервами. Лена Миро уверена, что забот у звезды «Папиных дочек» хватает.

«Пойди и повоюй с бывшей-то. Ублажи мужа. Свари борща. Пообщайся с детьми от предыдущего брака. А ведь нужно еще, чтобы дома царил уют и горел абажур над столом», — язвит блогер.

Миро предлагает пожалеть «разлучницу», «слившую» бывшую супругу Прилучного Муцениеце, поскольку актер «посмотрит на нездоровые кости и быстренько снова убежит под уютный бочок своей мученицы, она только и ждет».