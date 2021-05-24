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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
01:13
Технологии
Корпорация Intel готова запустить в производство процессоры Meteor Lake
01:11
Общество
Потерявшим работу гражданам РФ назвали условия раннего выхода на пенсию
01:09
Происшествия
Москвич открыл стрельбу из пневматики из-за шумной компании во дворе
01:04
Общество
Жириновский выступил за психиатрическое обследование владельцев собак
01:03
Происшествия
Сотрудник ДПС получил травмы после столкновения с внедорожником в Петербурге
01:01
Происшествия
Москвичка сбила двух девочек и скрылась с места ДТП на востоке города
01:00
Общество
Тотальное подорожание жилья в Крыму не оттолкнуло россиян от покупки домика у моря
00:52
Армия
Черноморскому флоту России передадут корвет проекта 20380 «Ретивый»
00:49
Общество
Автоэксперты дали советы по безопасному вождению на гравийной дороге
00:46
Спорт
Сборная Германии победила Канаду впервые с 1996 года в матче ЧМ
00:44
Общество
Полотно кисти Сальвадора Дали стало инструментом для исследования мозга
00:34
Шоу-бизнес
Певица Проскурякова показала фанатам «сильно сдавшего» Николаева
00:29
Происшествия
Девять человек погибли при столкновении двух автомобилей в Мексике
00:28
Происшествия
Четверо детей несколько месяцев считаются пропавшими без вести в Петербурге
00:26
Общество
Европейские врачи рассказали о ранних симптомах тромбоэмболии
00:12
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова показала, кто в ее семье отвечает за юмор 
00:07
Общество
Власти Кургана введут социальные транспортные карты с 1 июля
23:53
Происшествия
Водитель иномарки вылетел на встречку прямо под автобус и погиб
23:53
Общество
Украинские ученые нашли здание похожее на британский Стоунхендж
23:50
Шоу-бизнес
Поклонники беспокоятся за болезненно худую Мирославу Карпович
Все новости

Поклонники беспокоятся за болезненно худую Мирославу Карпович

  /   Обновлено: 25 мая 2021 00:00
Шоу-бизнес
Поклонники беспокоятся за болезненно худую Мирославу Карпович
instagram.com  /  @m1r0slava_karpovich

Москва, 24 мая. Поклонники звезды сериала «Папины дочки» Мирославы Карпович озабочены состоянием ее здоровья, поскольку актриса выглядит болезненно худой на новых фотографиях.

В Instagram появились несколько новых снимков Карпович, снятых фотографом Ольгой Мордач. Актриса запечатлена в платье, открывающем острые плечи и тонкую шею — выпирающие ключицы и впалая грудь знаменитости не на шутку напугали публику, передает Пятый канал.

Поклонники беспокоятся за болезненно худую Мирославу Карпович
Pr Scr instagram.com  / @olga_mordach

При этом поклонники отмечают, что ее возлюбленный Павел Прилучный наоборот заметно поправился. Во время премьеры фильма «Девятаев» на шоу Ивана Урганта он показался зрителям отекшим. Фанаты предположили, что актер может злоупотреблять алкоголем. В комментариях появились шутки, что бывший супруг Агаты Муцениеце, видимо, опустошает холодильник, тогда как новая возлюбленная остается без обеда.

В понедельник исхудавшая Карпович решила поделиться с фолловерами в Instagram секретами красоты. По ее словам, она активно принимает витамины, а также ставит капельницы с «иммунокорректирующим» препаратом.

«Некоторые говорят «фу»! Я огурцом помажусь! Та я тоже мажусь, когда хвостик не доедаю, только вот в нынешние времена огурцы не те, что были раньше, и воздух в атмосфере в несколько раз концентрированнее», — отметила она.

Поклонники беспокоятся за болезненно худую Мирославу Карпович
Pr Scr instagram.com  / @m1r0slava_karpovich

Днем ранее о болезненной худобе актрисы высказалась скандальный блогер Лена Миро. По ее словам, артистка с «дряблой кожей» выглядит, как будто ей «глубоко за 50». По мнению блогера, на диетах и болезнях так не худеют. Девушка связывает потерю килограммов с нервами. Лена Миро уверена, что забот у звезды «Папиных дочек» хватает.

«Пойди и повоюй с бывшей-то. Ублажи мужа. Свари борща. Пообщайся с детьми от предыдущего брака. А ведь нужно еще, чтобы дома царил уют и горел абажур над столом», — язвит блогер.

Миро предлагает пожалеть «разлучницу», «слившую» бывшую супругу Прилучного Муцениеце, поскольку актер «посмотрит на нездоровые кости и быстренько снова убежит под уютный бочок своей мученицы, она только и ждет».

соцсети карпович прилучный
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Все новости / Шоу-бизнес / Поклонники беспокоятся за болезненно худую Мирославу Карпович
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