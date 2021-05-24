Пьяный мужчина до смерти избил бабушку сожительницы в Кировской области

Чупины, 24 мая. Правоохранительные органы Орловского района Кировской области сообщили, что завершили расследование в отношении мужчины, совершившего убийство 12 марта 2021 года.

В рамках следственных мероприятий было установлено, что в одном из домов населенного пункта Чупины обвиняемый распивал спиртные напитки в компании бабушки своей сожительницы. Однако беседа не задалась и переросла в драку.

Подозреваемый начал наносить женщине удары руками и ногами в область головы и тела. В результате телесные повреждения, наносимые 58-летним мужчиной, оказались смертельными для пожилого человека, сообщили полицейские.

Недавно житель Александровского района стал фигурантом уголовного дела. По данным следствия, 36-летний мужчина нанес смертельный удар битой своей соседке за беспорядок.