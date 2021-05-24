Трансляцию Евровидения на Первом канале посмотрели более 20 млн зрителей

Москва, 24 мая. Зрителями Евровидения-2021 году на онлайн-ресурсах Первого канала стали более 20 млн человек. Такие данные озвучили в пресс-центре вещателя.

Первый канал показывал трансляцию полуфиналов и финала конкурса в прямом эфире, на сайте и в официальных сообществах в социальных сетях. В число 20 млн вошли просмотры онлайн в прямом эфире и в записи.

Количество зрителей в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» собрали суммарно свыше 12 млн просмотров. Более 5 млн из них посмотрели прямые эфиры полуфиналов, прошедших 18 и 20 мая. Наиболее популярным в социальных сетях стало выступление участницы из России Манижи.

Российская участница Манижа заняла на Евровидении-2021 девятое место. Певица ранее оценила вероятность своего повторного участия в конкурсе в следующем году.