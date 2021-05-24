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24 мая 23:52
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:47
Происшествия
Пьяный мужчина до смерти избил бабушку сожительницы в Кировской области
23:46
Общество
Трансляцию Евровидения на Первом канале посмотрели более 20 млн зрителей
23:42
Общество
Бесплатное медицинское обследование стало доступно жителям Тверской области
23:26
Наука
Сэндвич с беконом подтолкнул ученых из США на технический прорыв
23:24
Шоу-бизнес
«Выходили, как к доске»: Бузова раскритиковала участниц шоу «Ты топ-модель»
23:12
Общество
Сыр и попкорн включили в список вредных продуктов для гипертоников
23:11
Общество
Бастрыкин провел совещание по вопросу дальнейшей работы СЭЦ СК России
23:08
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс воссоединилась с отцом своего особенного малыша
23:00
Спорт
Хоккеисты РФ сенсационно уступили Словакии впервые за 17 лет: как это было
22:53
Общество
ВОЗ наградила Минздрав России за вклад в борьбу с курением
22:41
Политика
Госдума РФ ответила на планы Великобритании ввести санкции против «СП-2»
22:23
Общество
Вылет самолета Москва — Псков задерживается на несколько часов
22:19
Общество
Вузы России начали готовиться к дистанционному формату приема документов
22:14
Весь мир
«ФАН повсюду»: топливный кризис и смена протестной повестки в США
22:00
Общество
Рефату Чубарову может грозить депортация в Россию в случае осуждения в Крыму
21:58
Происшествия
Белорусские издания выложили видео допроса Романа Протасевича
21:51
Общество
Дезертирами ВСУ займется контрразведка СБУ
21:48
Политика
В Госдуме РФ назвали условия нормализации отношений с Литвой 
21:44
Общество
Принц Гарри впал в отчаяние из-за переезда в США и вынужден врать СМИ
21:30
Африка
Главы ЦАР и Нигерии встретились и обсудили возможности для укрепления сотрудничества
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Трансляцию Евровидения на Первом канале посмотрели более 20 млн зрителей

Общество
Трансляцию Евровидения на Первом канале посмотрели более 20 млн зрителей
пресс-служба первого канала  /  Максим Ли

Москва, 24 мая. Зрителями Евровидения-2021 году на онлайн-ресурсах Первого канала стали более 20 млн человек. Такие данные озвучили в пресс-центре вещателя.

Первый канал показывал трансляцию полуфиналов и финала конкурса в прямом эфире, на сайте и в официальных сообществах в социальных сетях. В число 20 млн вошли просмотры онлайн в прямом эфире и в записи.

Количество зрителей в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» собрали суммарно свыше 12 млн просмотров. Более 5 млн из них посмотрели прямые эфиры полуфиналов, прошедших 18 и 20 мая. Наиболее популярным в социальных сетях стало выступление участницы из России Манижи.

Российская участница Манижа заняла на Евровидении-2021 девятое место. Певица ранее оценила вероятность своего повторного участия в конкурсе в следующем году.

евровидение первый канал трансляция
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