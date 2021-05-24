Бесплатное медицинское обследование стало доступно жителям Тверской области

Тверь, 24 мая. «Неделя здоровья» началась в Тверском областном перинатальном центре им. Бакуниной. Она будет длиться на протяжении пяти дней.

Бесплатная медицинская диагностика включает в себя биохимический анализ крови по 15 показателям, кардиограмму, измерение силы рук, антропометрию и опрос на наличие рисков развития неинфекционных болезней. Все результаты врачебной проверки будут передаваться в руки пациентов.

Организатором акции стали перинатальный центр и кафедра Общественного здоровья, организации, управления и экономики здравоохранения и учебным центром «Бережливые технологии в здравоохранении» Тверского государственного медицинского университета. Записаться на бесплатное обследование можно по телефону 36-90-02 с 8:30 до 11:00.

Регулярное медицинское обследование позволяет своевременно распознать возможное развитие опасных заболеваний. Одним из таких является рак, первые симптомы которого ранее назвал московский онколог Игорь Хатьков.