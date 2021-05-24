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новостей
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Происшествия
Пьяный мужчина до смерти избил бабушку сожительницы в Кировской области
23:46
Общество
Трансляцию Евровидения на Первом канале посмотрели более 20 млн зрителей
23:42
Общество
Бесплатное медицинское обследование стало доступно жителям Тверской области
23:26
Наука
Сэндвич с беконом подтолкнул ученых из США на технический прорыв
23:24
Шоу-бизнес
«Выходили, как к доске»: Бузова раскритиковала участниц шоу «Ты топ-модель»
23:12
Общество
Сыр и попкорн включили в список вредных продуктов для гипертоников
23:11
Общество
Бастрыкин провел совещание по вопросу дальнейшей работы СЭЦ СК России
23:08
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс воссоединилась с отцом своего особенного малыша
23:00
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Хоккеисты РФ сенсационно уступили Словакии впервые за 17 лет: как это было
22:53
Общество
ВОЗ наградила Минздрав России за вклад в борьбу с курением
22:41
Политика
Госдума РФ ответила на планы Великобритании ввести санкции против «СП-2»
22:23
Общество
Вылет самолета Москва — Псков задерживается на несколько часов
22:19
Общество
Вузы России начали готовиться к дистанционному формату приема документов
22:14
Весь мир
«ФАН повсюду»: топливный кризис и смена протестной повестки в США
22:00
Общество
Рефату Чубарову может грозить депортация в Россию в случае осуждения в Крыму
21:58
Происшествия
Белорусские издания выложили видео допроса Романа Протасевича
21:51
Общество
Дезертирами ВСУ займется контрразведка СБУ
21:48
Политика
В Госдуме РФ назвали условия нормализации отношений с Литвой 
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Бесплатное медицинское обследование стало доступно жителям Тверской области

Общество
Бесплатное медицинское обследование стало доступно жителям Тверской области
wikipedia.org  /  Валентин Скипин / CC-BY-SA-4.0

Тверь, 24 мая. «Неделя здоровья» началась в Тверском областном перинатальном центре им. Бакуниной. Она будет длиться на протяжении пяти дней.

Бесплатная медицинская диагностика включает в себя биохимический анализ крови по 15 показателям, кардиограмму, измерение силы рук, антропометрию и опрос на наличие рисков развития неинфекционных болезней. Все результаты врачебной проверки будут передаваться в руки пациентов.

Организатором акции стали перинатальный центр и кафедра Общественного здоровья, организации, управления и экономики здравоохранения и учебным центром «Бережливые технологии в здравоохранении» Тверского государственного медицинского университета. Записаться на бесплатное обследование можно по телефону 36-90-02 с 8:30 до 11:00.

Регулярное медицинское обследование позволяет своевременно распознать возможное развитие опасных заболеваний. Одним из таких является рак, первые симптомы которого ранее назвал московский онколог Игорь Хатьков.

здоровье медицина тверская область
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