Сэндвич с беконом подтолкнул ученых из США на технический прорыв

Вашингтон, 24 мая. Группа ученых в США занимается разработкой инновационной твердотельной аккумуляторной батареи, принцип действия которой схож с кулинарным блюдом — сэндвичем с беконом.

Ученые «вдохновились», анализируя БСТ-сэндвич (бекон-салат-томат). Исследователи заявили, что особенность слоистой структуры блюда была использована для обеспечения оптимальной стабильности электролитов.

В частности структура сэндвича использована для специального расположения катодов и анодов батареи. Одной из целей исследования является создание батареи, адаптированной для выпуска на уже существующих предприятиях по производству литий-ионных аккумуляторов. Отмечается, что новый аккумулятор сможет функционировать до полутора десятков лет — в ходе эксперимента разработчики смогли завершить 10 тысяч циклов зарядки.

Ранее ученые из Оксфордского университета нашли негенетические факторы, которые повышают риск колоректального рака у людей младше 50 лет. Соответствующие исследования были опубликованы в журнале JNCI Cancer Spectrum.