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Пьяный мужчина до смерти избил бабушку сожительницы в Кировской области
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Сыр и попкорн включили в список вредных продуктов для гипертоников
23:11
Общество
Бастрыкин провел совещание по вопросу дальнейшей работы СЭЦ СК России
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22:53
Общество
ВОЗ наградила Минздрав России за вклад в борьбу с курением
22:41
Политика
Госдума РФ ответила на планы Великобритании ввести санкции против «СП-2»
22:23
Общество
Вылет самолета Москва — Псков задерживается на несколько часов
22:19
Общество
Вузы России начали готовиться к дистанционному формату приема документов
22:14
Весь мир
«ФАН повсюду»: топливный кризис и смена протестной повестки в США
22:00
Общество
Рефату Чубарову может грозить депортация в Россию в случае осуждения в Крыму
21:58
Происшествия
Белорусские издания выложили видео допроса Романа Протасевича
21:51
Общество
Дезертирами ВСУ займется контрразведка СБУ
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Сэндвич с беконом подтолкнул ученых из США на технический прорыв

Наука
Сэндвич с беконом подтолкнул ученых из США на технический прорыв
Global Look Press  /  digifoodstock.com/CTK

Вашингтон, 24 мая. Группа ученых в США занимается разработкой инновационной твердотельной аккумуляторной батареи, принцип действия которой схож с кулинарным блюдом — сэндвичем с беконом.

Ученые «вдохновились», анализируя БСТ-сэндвич (бекон-салат-томат). Исследователи заявили, что особенность слоистой структуры блюда была использована для обеспечения оптимальной стабильности электролитов.

В частности структура сэндвича использована для специального расположения катодов и анодов батареи. Одной из целей исследования является создание батареи, адаптированной для выпуска на уже существующих предприятиях по производству литий-ионных аккумуляторов. Отмечается, что новый аккумулятор сможет функционировать до полутора десятков лет — в ходе эксперимента разработчики смогли завершить 10 тысяч циклов зарядки.

Ранее ученые из Оксфордского университета нашли негенетические факторы, которые повышают риск колоректального рака у людей младше 50 лет. Соответствующие исследования были опубликованы в журнале JNCI Cancer Spectrum.

ученые разработка сэндвич
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