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новостей
23:50
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23:47
Происшествия
Пьяный мужчина до смерти избил бабушку сожительницы в Кировской области
23:46
Общество
Трансляцию Евровидения на Первом канале посмотрели более 20 млн зрителей
23:42
Общество
Бесплатное медицинское обследование стало доступно жителям Тверской области
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Наука
Сэндвич с беконом подтолкнул ученых из США на технический прорыв
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Шоу-бизнес
«Выходили, как к доске»: Бузова раскритиковала участниц шоу «Ты топ-модель»
23:12
Общество
Сыр и попкорн включили в список вредных продуктов для гипертоников
23:11
Общество
Бастрыкин провел совещание по вопросу дальнейшей работы СЭЦ СК России
23:08
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс воссоединилась с отцом своего особенного малыша
23:00
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Хоккеисты РФ сенсационно уступили Словакии впервые за 17 лет: как это было
22:53
Общество
ВОЗ наградила Минздрав России за вклад в борьбу с курением
22:41
Политика
Госдума РФ ответила на планы Великобритании ввести санкции против «СП-2»
22:23
Общество
Вылет самолета Москва — Псков задерживается на несколько часов
22:19
Общество
Вузы России начали готовиться к дистанционному формату приема документов
22:14
Весь мир
«ФАН повсюду»: топливный кризис и смена протестной повестки в США
22:00
Общество
Рефату Чубарову может грозить депортация в Россию в случае осуждения в Крыму
21:58
Происшествия
Белорусские издания выложили видео допроса Романа Протасевича
21:51
Общество
Дезертирами ВСУ займется контрразведка СБУ
21:48
Политика
В Госдуме РФ назвали условия нормализации отношений с Литвой 
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«Выходили, как к доске»: Бузова раскритиковала участниц шоу «Ты топ-модель»

  /   Обновлено: 24 мая 2021 23:25
Шоу-бизнес
«Выходили, как к доске»: Бузова раскритиковала участниц шоу «Ты топ-модель»
Pr Scr youtube.com  /  Телеканал ТНТ

Москва, 24 мая. Певица Ольга Бузова оценила работу участниц шоу «Ты топ-модель на ТНТ», став приглашенным экспертом программы.

Получив место в жюри конкурса, экс-ведущая телепроекта «Дом-2» внимательно отнеслась к выбору лучших фотографий моделей, а также оценила их поведение при общении с ведущими. В финале программы певица призналась, что «была в предвкушении» съемок, однако ожидания не оправдались, поскольку она увидела «очень расстроенных коллег».

«Выходили, как к доске»: Бузова раскритиковала участниц шоу «Ты топ-модель»
Pr Scr youtube.com  /  Телеканал ТНТ

«Я уже наслышана, что ваши девочки начали капризничать, им уже что-то не нравится», — посетовала артистка.

При этом она добавила, что обвинять моделей в звездной болезни не стоит, но «делить шкуру неубитого медведя рановато».

«Мне кажется, девчонки сами не очень довольны своим результатом в этот раз, поэтому были немножко зажаты. Они сегодня выходили, как к доске: когда ты не выучил предмет, и тебя учитель будет ругать», — раскритиковала она будущих моделей.

«Выходили, как к доске»: Бузова раскритиковала участниц шоу «Ты топ-модель»
Pr Scr youtube.com  /  Телеканал ТНТ

Ранее жесткой критики удостоилась одна из ведущих проекта, бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова. Ее коллега Маша Малиновская подчеркнула, что подобный выбор ведущих для нее смешон, поскольку шоу про супермоделей будет вести не модель, «а инстателка», которая «как две капли воды похожа на сотни таких же». По мнению Малиновской, Решетова обладает «интеллектом зубочистки».

Сама Решетова недавно презентовала документальный фильм «Мой монолог». В нем она в частности рассказала, как ей удалось познакомиться с рэпером.

бузова решетова Ты топ-модель
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