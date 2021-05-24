«Выходили, как к доске»: Бузова раскритиковала участниц шоу «Ты топ-модель»

Москва, 24 мая. Певица Ольга Бузова оценила работу участниц шоу «Ты топ-модель на ТНТ», став приглашенным экспертом программы.

Получив место в жюри конкурса, экс-ведущая телепроекта «Дом-2» внимательно отнеслась к выбору лучших фотографий моделей, а также оценила их поведение при общении с ведущими. В финале программы певица призналась, что «была в предвкушении» съемок, однако ожидания не оправдались, поскольку она увидела «очень расстроенных коллег».

Pr Scr youtube.com / Телеканал ТНТ

«Я уже наслышана, что ваши девочки начали капризничать, им уже что-то не нравится», — посетовала артистка.

При этом она добавила, что обвинять моделей в звездной болезни не стоит, но «делить шкуру неубитого медведя рановато».

«Мне кажется, девчонки сами не очень довольны своим результатом в этот раз, поэтому были немножко зажаты. Они сегодня выходили, как к доске: когда ты не выучил предмет, и тебя учитель будет ругать», — раскритиковала она будущих моделей.

Pr Scr youtube.com / Телеканал ТНТ

Ранее жесткой критики удостоилась одна из ведущих проекта, бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова. Ее коллега Маша Малиновская подчеркнула, что подобный выбор ведущих для нее смешон, поскольку шоу про супермоделей будет вести не модель, «а инстателка», которая «как две капли воды похожа на сотни таких же». По мнению Малиновской, Решетова обладает «интеллектом зубочистки».

Сама Решетова недавно презентовала документальный фильм «Мой монолог». В нем она в частности рассказала, как ей удалось познакомиться с рэпером.