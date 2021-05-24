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новостей
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Поклонники беспокоятся за болезненно худую Мирославу Карпович
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Происшествия
Пьяный мужчина до смерти избил бабушку сожительницы в Кировской области
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Общество
Трансляцию Евровидения на Первом канале посмотрели более 20 млн зрителей
23:42
Общество
Бесплатное медицинское обследование стало доступно жителям Тверской области
23:26
Наука
Сэндвич с беконом подтолкнул ученых из США на технический прорыв
23:24
Шоу-бизнес
«Выходили, как к доске»: Бузова раскритиковала участниц шоу «Ты топ-модель»
23:12
Общество
Сыр и попкорн включили в список вредных продуктов для гипертоников
23:11
Общество
Бастрыкин провел совещание по вопросу дальнейшей работы СЭЦ СК России
23:08
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс воссоединилась с отцом своего особенного малыша
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Хоккеисты РФ сенсационно уступили Словакии впервые за 17 лет: как это было
22:53
Общество
ВОЗ наградила Минздрав России за вклад в борьбу с курением
22:41
Политика
Госдума РФ ответила на планы Великобритании ввести санкции против «СП-2»
22:23
Общество
Вылет самолета Москва — Псков задерживается на несколько часов
22:19
Общество
Вузы России начали готовиться к дистанционному формату приема документов
22:14
Весь мир
«ФАН повсюду»: топливный кризис и смена протестной повестки в США
22:00
Общество
Рефату Чубарову может грозить депортация в Россию в случае осуждения в Крыму
21:58
Происшествия
Белорусские издания выложили видео допроса Романа Протасевича
21:51
Общество
Дезертирами ВСУ займется контрразведка СБУ
21:48
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В Госдуме РФ назвали условия нормализации отношений с Литвой 
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Сыр и попкорн включили в список вредных продуктов для гипертоников

Общество
Сыр и попкорн включили в список вредных продуктов для гипертоников
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 24 мая. Некоторые продукты способны повышать давление. Людям, страдающим от гипертонии, они противопоказаны.

Список вредных для гипертоников продуктов опубликовал портал «Доктор Питер». В перечень были включены сыр, замороженная пицца, попкорн и мясные деликатесы.

Первое место в списке заняла соль. Пересол, по мнению медиков, задерживает жидкость в организме и грозит повышением давления. Максимальная суточная доза соли для человека — пять граммов.

Попкорн может быть безвредным, только если готовить его в домашних условиях и не добавлять большое количество масла, соли или карамели. Готовый продукт, который продают в магазинах и кинотеатрах, представляет угрозу для здоровья, потому что содержит много жиров и соли.

У сыра тоже есть большой минус — огромное количество соли в составе. Гипертоникам особенно следует избегать твердых сортов.

В мире сейчас насчитывается более 1,1 млрд гипертоников. Это заболевание медики выявляют не только у пожилых, но и у молодых людей.

продукты гипертония сыр
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