Сыр и попкорн включили в список вредных продуктов для гипертоников

Москва, 24 мая. Некоторые продукты способны повышать давление. Людям, страдающим от гипертонии, они противопоказаны.

Список вредных для гипертоников продуктов опубликовал портал «Доктор Питер». В перечень были включены сыр, замороженная пицца, попкорн и мясные деликатесы.

Первое место в списке заняла соль. Пересол, по мнению медиков, задерживает жидкость в организме и грозит повышением давления. Максимальная суточная доза соли для человека — пять граммов.

Попкорн может быть безвредным, только если готовить его в домашних условиях и не добавлять большое количество масла, соли или карамели. Готовый продукт, который продают в магазинах и кинотеатрах, представляет угрозу для здоровья, потому что содержит много жиров и соли.

У сыра тоже есть большой минус — огромное количество соли в составе. Гипертоникам особенно следует избегать твердых сортов.

В мире сейчас насчитывается более 1,1 млрд гипертоников. Это заболевание медики выявляют не только у пожилых, но и у молодых людей.