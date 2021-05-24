Бастрыкин провел совещание по вопросу дальнейшей работы СЭЦ СК России

Москва, 24 мая. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин провел совещание в формате видеоконференции по поводу дальнейшей работы судебно-экспертного центра Следственного комитета России.

Бастрыкин в ходе конференции со своими заместителями и главами СЭЦ СК отметил, что судебно-экспертные центры должны участвовать в расследовании дел, которые находятся в компетенции СК, и не подменять другие службы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Кроме того, глава СК подчеркнул важность повышения квалификационного уровня специалистов судебно-экспертных центров, и привлечения высококлассных специалистов. После конференции Бастрыкин дал конкретные указания и поручения, направленные на укрепление СЭЦ СК, а также планомерное развитие центров.

Также Бастрыкин назвал одну из главных задач Следственного комитета — защиту граждан. По его словам, от усилий СК РФ зависит снижение уровня преступности в стране и спокойная жизнь россиян.

«Наша задача — оперативно помочь восстановить нарушенные права граждан, пострадавших от противоправных действий. Именно такая организация нашей деятельности укрепляет доверие к Следственному комитету и помогает нам добиваться положительных результатов, а это главный критерий оценки всей нашей работы», — подчеркнул глава ведомства.

Ранее Бастрыкин во время рабочей поездки в Краснодарский край провел встречу с воспитанниками кадетского корпуса. Визит главы СК проходил в кадетском училище, расположенном в городе Кропоткине.