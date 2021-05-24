Эвелина Бледанс воссоединилась с отцом своего особенного малыша

Москва, 24 мая. Актриса Эвелина Бледанс и ее последний супруг Александр Семин воссоединились, чтобы устроить их общему «солнечному» сыну отличные выходные.

Пара рассталась четыре года назад. Ради общего ребенка родители сохранили дружеские отношения: сыну Семену, которому врачи диагностировали синдром Дауна, нужна дорогостоящая реабилитация.

Минувшие выходные Бледанс и Семин провели вместе. Ухватив солнечные деньки, семья отправилась в Московский зоопарк, о чем актриса сообщила на своей странице в Instagram. Отец с сыном с удовольствием фотографировались вместе. Закончилась же прогулка обедом в одном из столичных ресторанов.

Бледанс засняла на видео, как сын треплет отца за волосы, приговаривая, что тот «лохматый, как осел». Замечание серьезно озадачило отца и очень рассмешило мать.

Pr Scr instagram.com / @bledans

Поклонники порадовались за артистку и ее сына, хорошо отдохнувшего вместе с родителями.

«С папочкой и мамочкой! Молодцы какие! Все вместе!» — пишет в комментариях одна из подписчиц.

«Как они похожи, отец и сын. Здорово!» — добавила другая.

«У вас папа объявился. Дай бог! Ребенку оба родителя важны!» — считает фолловер.

Ранее стало известно, что Бледанс едва не оказалась жертвой телефонных мошенников. Ей дозвонились якобы представители некой благотворительной организации, помогающей больным детям. За солидный членский взнос актрисе предложили вступить в организацию. Как только артистка попросила данные о фонде, включая информацию об учредителях, звонки прекратились.