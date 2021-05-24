ВОЗ наградила Минздрав России за вклад в борьбу с курением

Москва, 24 мая. Количество курящих среди взрослого населения Российской Федерации сократилось с 39,4% в 2009 году до 25% в 2020-ом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отметила это достижение и наградила за него Министерство здравоохранения России. Церемония была приурочена ко всемирному Дню отказа от табакокурения.

В российском минздраве заявили, что информационная кампания по профилактике неинфекционных заболеваний, в том числе борьба с ними на законодательном уровне, всегда была на высоком уровне. Об этом свидетельствуют регулярные положительные оценки ВОЗ.

Ранее появилась информация, что Правительство РФ выделит крупные денежные суммы на здравоохранение. На эти цели хотят направить около 25 млрд рублей.