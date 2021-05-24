Госдума РФ ответила на планы Великобритании ввести санкции против «СП-2»

Москва, 24 мая. Инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии не имеет никакого отношения к России и строительству «Северного потока — 2».

Великобритания рассматривает возможность введения санкций в отношении трубопроводов «СП-2» и «Ямал — Европа» из-за экстренной посадки лайнера, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает эту меру совершенно «абсурдной», передает RT.

«Тем более совершенно непонятно, при чем здесь «Северный поток — 2». Насколько известно, договоренность о том, что он будет завершен, уже достигнута... Тут не надо путать экономические проекты и какие-то события, которые происходят на территории Белоруссии. Это их внутреннее дело», — заметил Морозов.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали сразу же после приземления.