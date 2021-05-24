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24 мая 23:51
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новостей
23:47
Происшествия
Пьяный мужчина до смерти избил бабушку сожительницы в Кировской области
23:46
Общество
Трансляцию Евровидения на Первом канале посмотрели более 20 млн зрителей
23:42
Общество
Бесплатное медицинское обследование стало доступно жителям Тверской области
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Наука
Сэндвич с беконом подтолкнул ученых из США на технический прорыв
23:24
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«Выходили, как к доске»: Бузова раскритиковала участниц шоу «Ты топ-модель»
23:12
Общество
Сыр и попкорн включили в список вредных продуктов для гипертоников
23:11
Общество
Бастрыкин провел совещание по вопросу дальнейшей работы СЭЦ СК России
23:08
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Эвелина Бледанс воссоединилась с отцом своего особенного малыша
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Хоккеисты РФ сенсационно уступили Словакии впервые за 17 лет: как это было
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ВОЗ наградила Минздрав России за вклад в борьбу с курением
22:41
Политика
Госдума РФ ответила на планы Великобритании ввести санкции против «СП-2»
22:23
Общество
Вылет самолета Москва — Псков задерживается на несколько часов
22:19
Общество
Вузы России начали готовиться к дистанционному формату приема документов
22:14
Весь мир
«ФАН повсюду»: топливный кризис и смена протестной повестки в США
22:00
Общество
Рефату Чубарову может грозить депортация в Россию в случае осуждения в Крыму
21:58
Происшествия
Белорусские издания выложили видео допроса Романа Протасевича
21:51
Общество
Дезертирами ВСУ займется контрразведка СБУ
21:48
Политика
В Госдуме РФ назвали условия нормализации отношений с Литвой 
21:44
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Госдума РФ ответила на планы Великобритании ввести санкции против «СП-2»

Политика
Госдума РФ ответила на планы Великобритании ввести санкции против «СП-2»
nord-stream2.com  /  Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Москва, 24 мая. Инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии не имеет никакого отношения к России и строительству «Северного потока — 2».

Великобритания рассматривает возможность введения санкций в отношении трубопроводов «СП-2» и «Ямал — Европа» из-за экстренной посадки лайнера, заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает эту меру совершенно «абсурдной», передает RT.

«Тем более совершенно непонятно, при чем здесь «Северный поток — 2». Насколько известно, договоренность о том, что он будет завершен, уже достигнута... Тут не надо путать экономические проекты и какие-то события, которые происходят на территории Белоруссии. Это их внутреннее дело», — заметил Морозов.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, его задержали сразу же после приземления.

санкции великобритания Северный поток — 2
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Все новости / Политика / Госдума РФ ответила на планы Великобритании ввести санкции против «СП-2»
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