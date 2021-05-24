Вылет самолета Москва — Псков задерживается на несколько часов

Москва, 24 мая. SSJ-100 авиакомпании «Азимут» должен был прибыть в столицу РФ для того, чтобы совершить перелет из «Внуково» в Псков. Однако сейчас воздушного судна в Москве нет.

Один из резервных самолетов в ближайшее время должен прибыть в Москву, после чего пассажиры смогут добраться до конечного пункта назначения. Планируемая задержка в связи с неприбытием SSJ-100 авиакомпании «Азимут» составит примерно около двух часов, сообщил директор псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов.

Недавно стало известно, что «Аэрофлот» будет официальным авиаперевозчиком ПМЭФ-2021, который пройдет в Санкт-Петербурге в июне. Часть рейсов по маршруту Москва-Петербург придется на новые современные воздушные суда Airbus 350.