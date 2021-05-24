Вузы России начали готовиться к дистанционному формату приема документов

Москва, 24 мая. Приемные комиссии университетов России в этом году будут принимать документы от абитуриентов в очном и заочном форматах. Вступительные испытания отменены не будут и пройдут вживую.

Руководство вузов России прорабатывает всевозможные варианты вступительных испытаний. Если эпидемиологическая ситуация в стране не позволит провести экзамены в очном формате, то они пройдут дистанционно. Однако, такой вариант развития событий предусмотрен в случае значительного ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в стране. Ректор Уральского федерального университета заявил, что учебное заведение уже готово к вступительным испытаниям в различном формате.

«Мы будем ориентироваться прежде всего на эпидемиологическую ситуацию в регионе, а также на пожелания поступающих. В частности, мы готовы организовать экзамены онлайн для зарубежных абитуриентов, а также жителей отдаленных территорий», — сообщил ректор.

Томский государственный университет, например, готовится проводить вступительные экзамены в формате видеоконференции Zoom. Администратор или следящий за порядком проведения испытаний сможет получить полный доступ к компьютеру абитуриента.

Ранее стало известно, что вузам страны разрешили проводить вступительные испытания в заочном формате. Приказы о зачислении должны быть изданы не позднее, чем 17 августа.