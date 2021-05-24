Белорусские издания выложили видео допроса Романа Протасевича

Минск, 24 мая. Журналисты Белоруссии обнародовали видеозапись, на которой сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич дает показания. На кадрах видно, что он в порядке.

Сам Протасевич говорит, что сотрудничает со следствием. Кроме того, по его словам, у него нет проблем со здоровьем. Видео появилось в Telegram-канале «Желтые сливы».

Протасевич был задержан после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair, в котором он находился. Против журналиста возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Так, сооснователю Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, может грозить до 14 лет лишения свободы за возможную организацию массовых беспорядков.