Киев, 24 мая. Силовые структуры СБУ будут задействованы в решении проблемы повального дезертирства из армии Украины, сообщили в пресс-службе НМ ДНР.

В ведомстве отметили, что на постоянной основе будут отслеживать коммуникацию военных с их близкими по мобильной связи, а также общение в социальных сетях. Решение принято на фоне низкого морально-психологического состояния в подразделении 93-й бригады, в которой все чаще наблюдают самовольное отступление с передовых позиций.

«В ходе смены боевых постов подразделений второго батальона в районе н.п. Гранитное дезертировали двое военнослужащих, недавно заключивших контракт. С целью исключения их перехода на территорию республики, был запущен БпЛА „Mavic 2 Pro“, однако по информации Национальной полиции дезертиры задержаны на автовокзале Волновахи», — отмечается в сообщении пресс-службы.

К решению сложившейся проблемы присоединились сотрудники контрразведки СБУ, которые также имеют право отслеживать местонахождение военнослужащих согласно поставленным задачам. Кроме того, сотрудники указанного подразделения продолжают репрессии в отношении граждан на подконтрольных Киеву территориях.

Отмечается, что служащие Мариуполя сформировали мобильные группы, в которых вошли солдаты Национальной гвардии и офицеры объеденного центра военно-гражданского сотрудничества штаба операции объединенных сил (ООС). Совместными усилиями они будут осуществлять выявление и поимку дезертиров, а также предпринимать все необходимые методы по недопущению уклонения от воинской службы.

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