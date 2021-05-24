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Вылет самолета Москва — Псков задерживается на несколько часов
22:19
Общество
Вузы России начали готовиться к дистанционному формату приема документов
22:14
Весь мир
«ФАН повсюду»: топливный кризис и смена протестной повестки в США
22:00
Общество
Рефату Чубарову может грозить депортация в Россию в случае осуждения в Крыму
21:58
Происшествия
Белорусские издания выложили видео допроса Романа Протасевича
21:51
Общество
Дезертирами ВСУ займется контрразведка СБУ
21:48
Политика
В Госдуме РФ назвали условия нормализации отношений с Литвой 
21:44
Общество
Принц Гарри впал в отчаяние из-за переезда в США и вынужден врать СМИ
21:30
Африка
Главы ЦАР и Нигерии встретились и обсудили возможности для укрепления сотрудничества
21:29
Общество
Прокуратура не утвердила обвинение по делу о разрушении музея «Дорога жизни»
21:26
Общество
Выпускники смогут сдать ЕГЭ без теста на COVID-19 и прививки от коронавируса
21:25
Политика
Премьер-министры РФ и Белоруссии обсудили вопросы сотрудничества по телефону
21:23
Политика
Лукашенко обратится с заявлением по поводу событий с самолетом Ryanair 25 мая
21:20
Африка
Сотни жителей Нигерии вышли на протесты после серии похищений
21:20
Шоу-бизнес
Певица Ханна покорила фанатов красотой и белоснежной улыбкой
21:15
Политика
Глава МАП обсудил с президентом Греции проблему неонацизма
21:15
ЦАР
Президент ЦАР обеспокоен распространением COVID-19
21:14
Политика
Путин направил поздравление патриарху Кириллу в честь тезоименитства
21:11
Шоу-бизнес
Беременная Лиза Арзамасова посетила светское мероприятие в платье в клетку виши
21:09
Политика
Глава делегации из Германии пристыдил Европу за санкции против Крыма
Все новости

Дезертирами ВСУ займется контрразведка СБУ

Общество
Дезертирами ВСУ займется контрразведка СБУ
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Киев, 24 мая. Силовые структуры СБУ будут задействованы в решении проблемы повального дезертирства из армии Украины, сообщили в пресс-службе НМ ДНР.

В ведомстве отметили, что на постоянной основе будут отслеживать коммуникацию военных с их близкими по мобильной связи, а также общение в социальных сетях. Решение принято на фоне низкого морально-психологического состояния в подразделении 93-й бригады, в которой все чаще наблюдают самовольное отступление с передовых позиций.

«В ходе смены боевых постов подразделений второго батальона в районе н.п. Гранитное дезертировали двое военнослужащих, недавно заключивших контракт. С целью исключения их перехода на территорию республики, был запущен БпЛА „Mavic 2 Pro“, однако по информации Национальной полиции дезертиры задержаны на автовокзале Волновахи», — отмечается в сообщении пресс-службы.

К решению сложившейся проблемы присоединились сотрудники контрразведки СБУ, которые также имеют право отслеживать местонахождение военнослужащих согласно поставленным задачам. Кроме того, сотрудники указанного подразделения продолжают репрессии в отношении граждан на подконтрольных Киеву территориях.

Отмечается, что служащие Мариуполя сформировали мобильные группы, в которых вошли солдаты Национальной гвардии и офицеры объеденного центра военно-гражданского сотрудничества штаба операции объединенных сил (ООС). Совместными усилиями они будут осуществлять выявление и поимку дезертиров, а также предпринимать все необходимые методы по недопущению уклонения от воинской службы.

Ранее ФАН сообщил, что сделка между США и Россией может трагически обернуться для Украины. По мнению политологов, украинский кейс может стать ключевым на переговорах двух президентов.

днр военные дезертирство
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